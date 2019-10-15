Çoğunlukla 'süper gıda' olarak lanse edilen yaban mersini (Vaccinium myrtillus), kalp sağlığı, cilt sağlığı, tansiyon, diyabet yönetimi, kanser önleme ve zihinsel sağlığa katkı gibi pek çok fayda sağlar. Şimdi yaban mersinin sağlık açısından faydalarına daha yakından bir göz atalım…

Yaban mersini C vitamini, K vitamini, B6 vitamini, folik asit, potasyum, bakır, manganez ve lif bakımından zengin bir kaynaktır. Karbonhidrat ve sodyum bakımından düşük olan yaban mersini yüksek su içeriğine sahiptir. Peki, Yaban mersininin faydaları nelerdir? Yaban mersini neye iyi gelir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

YABAN MERSİNİNİN FAYDALARI

Yaban mersininin sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

Sağlıklı kemikler

Yaban mersini, demir, fosfor, kalsiyum, magnezyum, manganez, çinko ve K vitamini içerir. Bunların her biri bir kemik bileşenidir. Bu mineral ve vitaminlerin yeterli miktarda alımı kemik yapısının ve gücünün artmasına ve korunmasına katkıda bulunur.

Cilt sağlığı

Kolajen cildin destek sistemidir. C vitamini için temel bir besin maddesidir ve güneş, kirlilik ve dumandan kaynaklanan cilt hasarlarını önlemeye yardımcı olur. C vitamini ayrıca kolajenin kırışıklıkları yumuşatmasını ve genel cilt dokusunu güçlendirmesini sağlar. Bir bardak yaban mersini, önerilen günlük C vitaminin yüzde 24’ünü sağlar.

Kan basıncını düşürmeye yardımcı

Düşük sodyum seviyelerini korumak, kan basıncını sağlıklı bir seviyede tutmak için esastır. Yaban mersini sodyum içermez. Potasyum, kalsiyum ve magnezyum içerir. Bazı çalışmalar, bu minerallerin düşük olduğu beslenmenin daha yüksek kan basıncı ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Bu minerallerin yeterli miktarda olduğu beslenmenin kan basıncını düşürmeye yardımcı olduğu düşünülmektedir.

Kötü kolesterolü düşürür

Araştırmalar yaban mersini içindeki yüksek lif içeriği ve bol miktardaki antioksidanların LDL (kötü) kolesterolün erimesine yardımcı olabileceğini ve onları birçok kalp hastalığına karşı mücadelede ideal bir besin takviyesi haline getirdiğini göstermektedir. Yaban mersiniaAyrıca kan basıncını düşürmeye yardımcı olan potasyum, kalsiyum ve magnezyum içerirler.

Kilo kaybı

Yaban mersininin içeriğinde bulunan yüksek lif içeriği, sindirim ve kilo kaybını arttırır. Ayrıca tokluğu teşvik ederler ve bir araştırmaya göre de; göbek yağını azaltmaya yardımcı olabilirler.

Göz bakımı

Yaban mersini, antioksidan özellikleri nedeniyle yaşa bağlı oküler sorunları geciktirebilir. Bunlar maküler dejenerasyon, katarakt, miyopi ve hipermetropi, kuruluk ve retina ile ilgili enfeksiyonları içerir.

Bağışıklığı artırır

Yaban mersini içinde bulunan antioksidanlar, genel bağışıklık sisteminizi güçlendirebilir ve enfeksiyonları önleyebilir. Bağışıklık sisteminiz güçlü olduğunda, bakteri ve virüslerin neden olduğu bulaşıcı hastalıklara yakalama şansını azaltır.