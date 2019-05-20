Yabancılarla evlilikte ilk sıra İstanbul’un

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ülkemizde ikamet eden yabancıların Türk vatandaşlarıyla yaptığı evliliklerin ilk 5 ile göre dağılımını açıkladı. Yabancıların Türk vatandaşlarıyla evliliğinde ilk sırayı İstanbul’da ikamet edenler alıyor.

Deniz AYHAN/ANKARA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ülkemizde ikamet eden yabancıların Türk vatandaşlarıyla yaptığı evliliklere ilişkin verileri açıkladı. Ülkemizdeki yabancıların Türk vatandaşlarıyla evliliğinde ilk sırayı 2 bin 989 evlilikle İstanbul aldı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergesini yanıtlayan Soylu, yanıtında “2017 ve 2018 yılının ilk 8 ayında ülkemizde ikamet eden yabancıların Türk vatandaşlarıyla yapmış oldukları evliliklerinin ilk 5 ile göre dağılımı; İstanbul 2989, Antalya 1079, Hatay 1029, Gaziantep 674 ve Şanlıurfa 655’dir” açıklamasında bulurdu.

Bakan Soylu, yabancıların ülkemizde kendi aralarında yaptıkları evliliklere ilişkin istatistiki veri bulunmadığını açıkladı.

YABANCILARLA EVLENENLERİN ÇALIŞMA İZNİ VERİSİ YOK!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının çalışma izni başvuru sisteminde yabancıların evlendiği yere dair bir ayrım bulunmadığını belirten Bakan Soylu, “Yabancı ülke vatandaşlarından ülkemizde evlenenlerin kaçının çalışma izni bulunduğuna ilişkin olarak herhangi bir bilgi sunulamamaktadır” dedi.

Gürer, “Özellikle Suriyelilerle evlilik konusunda kamuoyunda oluşan algıya rağmen rakamsal veriler düşük görülmektedir. Bu bağlamda “İmam nikahı” yeterli görülüp resmi nikahsız evliliklerle ilgili bir araştırma ile durum daha somut ortaya çıkacaktır. Keza ülkemizde evlilik ile oturma ve çalışma izni alanların varlığı da ayrıca inceleme ve araştırmaya muhtaçtır. Bu tür veriler çalışma yaşamını ilgilendirdiği gibi ülkede değişen yaşam kültürünün de bir yansıması ve saptaması olacaktır” diye konuştu.