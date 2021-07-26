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Yalıntaş Göleti kurudu: Flamingolar yaşam mücadelesi veriyor

Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Yalıntaş köyünde bulunan Yalıntaş Göleti kurumaya terk edildi. Gölette yaşamını sürdüren flamingolar da yaşam mücadelesi veriyor.

Güncellenme: 11:11, 26/07/2021
Hayat HaberleriYaşam
Yalıntaş Göleti kurudu: Flamingolar yaşam mücadelesi veriyor

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından uzmanların uyarılarına rağmen yıllardır uygulanan yanlış gölet, sulama ve baraj politikaları sebebiyle Yalıntaş Göleti kuraklık ile karşı karşıya.

Çevrede bulunan çiftçilerin göletten izinsiz su kullanımı ve tarlaların gelişi güzel sulanması nedeniyle doğal su varlıkları tarafından beslenemeyen gölün tek yaşam kaynağı artık yağışlar oldu.

Son yıllarda istenilen yağışların da yaşanmamasının ardından gölet adeta kaderine terk edilirken, gölette yaşamını sürdüren flamingolar da gölet ile birlikte adeta yaşam mücadelesi veriyor. (İHA)

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Nevşehir
Yayınlanma Tarihi:11:08,