Yangında mahsur kalan Mars’ı itfaiye ekipleri kurtardı
İstanbul Maltepe'de 4 katlı binanın birinci katında yangın çıktı. İkinci kattaki dairede mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Maltepe’de İdealtepe Mahallesi’nde 4 katlı binanın birinci katındaki dairede bilinmeyen nedenle çıktı.
Binada yaşayanlar daireden dumanların yükseldiğini görünce dışarıya çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Binanın ikinci katında oturan Mustafa Kurtuluş, Mars isimli kedisinin içeride kaldığını itfaiye ekiplerine söyledi. Evin balkonundan içeriye giren ekipler, yoğun dumana maruz kalan kediyi kurtararak sahibine teslim etti.
Yangın itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla söndürüldü. (DHA)