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Yaralı bulunan kerkeneze şefkat eli

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Serhat Korkmaz adlı vatandaş, yolda bulduğu kerkeneze şefkat elini uzattı.

Yayınlanma: 11:10 - 02 Eylül 2021 Güncellenme:
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Yaralı bulunan kerkeneze şefkat eli

Yolda yürürken bitkin haldeki kerkenez kuşuna rastlayan Serhat Korkmaz, kuşu koruma altına aldı. Eve götürdüğü kerkenezi besleyen Korkmaz, gerekli tedavisi için de veterinere götürdü.

Babasıyla akşam yolda yürüdükleri esnada hareketsiz duran bir kuş gördüklerini belirten Serhat Korkmaz, “Yaklaştığımızda kuş uçamıyordu. Kuşta bir sıkıntı olduğunu fark ettik, hemen yanına yaklaştık. Yaklaştığımız zaman bize saldırıyordu. Biz de kuşu bu durumda orada bırakmazdık. Kutuya kuşu koyarak eve götürdük. Baktığımızda sağ kanatta sanki darbe almış gibiydi. Doyurduğumuz kerkenezi veterinere götürüp teslim edeceğiz” dedi. (İHA)

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