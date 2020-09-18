Yaşam azmiyle engellilere örnek oldu

Dünyada 100 bin kişide bir görülen TAR sendromlu Sefa Yurtkölesi, engelinin kölesi olmadı. Yüzde 98 engelli 24 yaşındaki Sefa, doktorların ‘uzun yaşayamaz’ denmesine rağmen hayata tutundu ve yüzmede Kıtalar Arası Paralimpik Yüzme Şampiyonası’nda üçüncü ve ardından ayağıyla kitap yazarak kendisi gibi engelli bireylere umut ışığı oldu. Yaşadığı zorluklara rağmen yazdığı kitabı yok satan Sefa’nın şimdiki hedefi ise 2020 Paralimpik Dünya Olimpiyatları’nda Türkiye’ye altın madalya kazandırmak ve dünya genelinde bir motivasyon konuşmacısı olmak.

Türkiye'de milyonlarca engelli bireyden birisi olan Rombositopeni-radius yokluğu (TAR) sendromlu yüzde 98 bedensel engelli 24 yaşındaki Sefa Yurtkölesi, azmiyle parmak ısırtıyor. Hastalığından dolayı kol ve bacaklarını büyük ölçüde kullanamayan Sefa Yurtkölesi, Manisa'da ikamet ettiği annesi Zeynep ve kardeşi Emre ile birlikte çocukluğundan itibaren zorluklara göğüs germeyi öğrendi.

Doğumundan sonra hayatta kalmasına mucize gözüyle bakılan Sefa'nın 5 yılı hastanede geçti. O, kendisini yaşama bağlayacak gücü kendinde buldu ve hayata sımsıkı tutundu. Pozitif enerji saçan Sefa, hayatını değiştiren beden eğitimi öğretmeni sayesinde yüzme sporuyla tanıştı ve yüzme sporunda uluslararası şampiyonluk ile birçok Türkiye derecesi kazandı.

Her gün kendini geliştirmek için çalıştığını ifade eden Sefa Yurtkölesi, sol ayağıyla ilk kitabından ve kendisi gibi birçok engelli bireye umut ışığı olan konferanslara kadar geçen hayatını Sözcü'ye anlattı.

“AİLEMİN SEVGİSİYLE HAYATA TUTUNDUM''

Yaşadığı zorluklara rağmen hayata tutunan Sefa, abisi ve annesiyle birlikte yaşadığını ve babasını kanser hastalığından dolayı geçtiğimiz yıl kaybettiğini söyledi.

Ailesinin her zaman kendisine destek olduğunu ve engelleri aşabileceğini gösterdiğini dile getiren Sefa Yurtkölesi, “Benim hastalığım genelde ikinci çocukta görülüyor, abim var ve sağlıklı. Kollarım yok ve ellerim küçük. Ayaklarım da normal insanlar gibi değil ama normal insanlar gibi kullanabiliyorum. Doğduğumda 5 yıl boyunca hastanede kaldı, çok fazla yaşam mücadelesi verdim. Doktorlar hayatta kalmayacağımı düşünüyordu ama ben ailemin sevgisiyle o günleri geride bıraktım. Fiziki görünümüme takılmıyorum, çünkü pozitif bir insanım. Diğer insanlar gibi birçok şeyi yapabiliyorum” dedi.

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ HAYATINI DEĞİŞTİRDİ, MİLLİ SPORCU OLDU

Lise yıllarında beden eğitimi öğretmeni sayesinde yüzme sporuyla hayatının değiştiğini dile getiren Sefa Yurtkölesi, kısa sürede çeşitli dereceler kazanarak Türkiye'nin gururu oldu.

Türkiye'de aldığı madalyaların yanı sıra hayatına kıtalar arası şampiyonlukta ekleyen Sefa Yurtkölesi, yüzme sporunun hayatına kazandırdıklarını şöyle dile getirdi; “Lisedeki beden eğitimi öğretimin hayatımdaki yeri çok büyük. Beni ilk yüzme sporu ile tanıştıran ve hayatımın değişmesine sebep olan kişi oldu. Beden eğitimi derslerinde ben hep kantinde oturmak zorunda kalıyordum. Birgün yine derkte kantinde otururken beden eğitimi öğretmenim beni yanına çağırarak ‘Eğer yüzmeyi başarabilirsen, dünyayı gezeceksin. Sen profesyonel yüzücü yapalım' dedi. Önce buna inanamadım. Daha sonra beden eğitimi öğretmenim konuşmasıyla bana buna inandırdı. İlk antrenmanımda sakatlandım. Önce bırakmak istedim. Sonra ailemin yoğun bir desteği oldu. Ardından geri dönerek azimle çalışmaya başladım. 4 stil yüzmeyi öğrendim. 2,5 ay sonra Türkiye Paralimpik Şampiyonasına katıldım. Altın madalya kazanarak Türkiye Şampiyonu oldum. Ardından Türkiye Milli Takımı'na katıldım. Kıtalar Arası Paralimpik Yüzme Şampiyonasına katılarak 3. oldum. Türkiye şampiyonluklarım oldu. Toplamda 13 Türkiye şampiyonluğum, 3 Türkiye ikinciliği, bir tane Türkiye üçüncülüğüm var. Son Kıtalar Arası Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak Türkiye Bayrağımızı gururla göndere çektirdim”

İŞİN DE YÜKSELDİ

Yüzmelerde bir çok derece elde eden Sefa Yurtkölesi, milli takıma girmesiyle birlikte iş hayatına atıldı. Milli sporcu Sefa, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın kendisine tanıdığı olanak sayesinde Manisa Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü'nde santral memuru olarak çalışmaya başladı. Azmi sayesinde işinde de yükselen Sefa, çalıştığı kurumda motivasyon konuşmacısı oldu. Okul okul gezerek gençlere hayal kurmayı öğreti ve kendisi gibi olanlara da neler yapabileceklerini gösterdi.

MOTİVASYON KONUŞMACISI OLDU

Sefa Yurtkölesi iş hayatında yakalandığı başarıyla ilgili olarak;

“Kazandığım başarılar sebebiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı bana Gençlik ve Spor İl müdürlüğü bünyesinde bir iş imkanı tanıdı. Engelli kadrosundan işe girdim. Önce santral memuru olarak başladım. Santral memuruyken de konferanslar vermeye başladım. Santral memurluğum sıralarında ‘Hayatın Sefası' isimli kitap yazdım. Bu faaliyetlerimden dolayı santral memurluğundan yükselerek Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde motivasyon konuşmacısı olarak görevime devam ediyorum. Şimdi üniversitelere, liselere, çeşitli kurumlara motivasyon konuşmacı olarak konferanslar veriyorum.

Konferanslarda zorluktan başarı giden kendi hayat hikayemi anlatmaya çalışıyorum. Yazdığım kitaptan bahsediyorum. Sevgiyle engellerin nasıl aşılabileceğini, engellimizin bize engel olmayacağını anlatıyorum. Konferanslarımı sıkıcı olarak değil, eğlenceye dönüştürerek yapmaya gayret gösteriyorum. 1 yıl içerisinde 18 konferans verdim. Yaklaşık 10 bin kişiye ulaştım. Benim gibi rahatsızlığı ve elleri ile kolları olmayan dünya ünlü Sırp asıllı Nick Vujicic bir kişi var. Onunla bir diyalog korduk. Amerika'da birlikte büyük bir konferans yapmayı düşündük. Ancak pandemi sebebiyle bu konferansı da ertelemek zorunda kaldık”

KİTABI YOK SATIYOR

Santral memurluğu yaptığı zamanlarda 6 ay içerisinde yazdığı ve kendi hayatını anlattığı 100 sayfalık ‘Hayatın Sefası' kitabının hikayesini de anlatan Sefa Yurtkölesi,

“Aslında kitap yazmak aklımda yoktu. Benim en büyük hayalim konferanslar vermekti. Bu hayalimi başardım. Konferansların her bitiminde ‘Sefa senin hayatını anlatan bir kitap var mı? Okumak istiyoruz' diye. Daha sonra Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde konferans verdim sırada kitap yazmaya karar verdim. Kitabın isimi ‘Hayatın Sefası' da o konferansta koydum. Santral memurluğu yaptım dönemlerde 6 aylık süre zarfında bir yandan işimi yaparken bir yandan kitabımı yazdım. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle bu kitabı çıkardık. En büyük hayalim yazdığım bu kitabı babamın görmesiydi. Ancak kitap basılmadan 12 gün önce babam kanserden vefat etti. Onun bu kitabı görmesini çok isterdim. Babam vefat ettikten sonra kitaplar elime ulaştı.

İlk etapta 1000 adet bastırdığım kitap 1 hafta içinde tükendi. Daha sonra kitabı 2 bin adet 2 baskı olarak bastırdık. Oda bitti. Kitaba şuanda bile talep çok fazla. Sanırım 3. Baskı daha yapacağız. Çünkü önümüzdeki günlerde vereceğim konferanslardan sonra kitapları dağıtacağız. Hatay'dan Trabzon'a Edirne'den Antalya, Konya'ya ulaşarak Türkiye'nin dört bir yanından kitaba yoğun bir ilgi var. Ancak pandemiden dolayı kitap baskılarında biraz bekleme oldu.''

İKİNCİ KİTABINA HAZIRLANIYOR

Büyük ilgi gören birinci kitabının ardından ikinci kitabı için hazırlıklara başladığını ifade eden Sefa Yurtkölesi,

“İkinci bir kitap düşüncem var ve yazmayı düşünüyorum. Ancak önce ilk kitabım olan ‘hayatın Sefası'nı insanlara daha iyi tanıtmak istiyorum. Yazdığım kitap çıtayı çok yükseltti. İkinci kitabında kaliteli olmasını istiyorum. Şuanda konuyu düşünmedim. Ama engellilerle alakalı bir kitap olacağı kesin. İkinci kitabımda engelli bireylere ışık tutmayı istiyorum.''

“ENGELLERİ AŞSINLAR''

Çevresinde yaşayan engelli bireylere umut ışığı olan Sefa Yurtkölesi, Türkiye'de kendisi gibi engelli olan milyonlarca engelli bireye çağrıda bulundu.

“Evlerine kapanmasınlar. Maalesef ailelerimiz bu konuda büyük bir sıkıntı yaşıyor. Başarılar sadece Sefa veya bir başkasıyla kalmasın. Engellilerin arasında birçok Sefa'nın çıkacağına inanıyorum. Engelli bireylerin özellikle spora yönelmesini istiyorum. Artık günümüzde engelli bireyler spor dalında bir çok başarıya imza attığını görüyoruz. Buna inansınlar. Kendilerine bir hobi veya sanatsal faaliyet kazandırsınlar. Kendileri bir başarı katarak hayatlarını değiştirebilirler. Bu şekilde sosyal hayatta çok büyük yer edinirler. Dışarıya odaklı bir hayat yaşamalarını istiyorum.”

HAYALİ DÜNYA ÇAPINDA MOTİVASYON KONUŞMACISI OLMAK

Hayatını sevgi üzerine kurduğunu dile getiren Sefa Yurtkölesi, inanmanın başarmanın yarısı olduğunu söylüyor.

Şimdiki hedefinin dünya çapında bir motivasyon konuşmacısı olmak ve yüzmede Türkiye'ye dünya birinciliği getirmek olduğunu kaydeden Sefa Yurtkölesi, “Sağlıklı olan bireylerimizde toplumda engelli bireylere saygılı olmasını istiyorum. Her zaman söylenen bir söz vardır. ‘Herkes bir gün engelli adayıdır'. Bu sözü unutmayalım. Bizimle empati kursunlar. Bize toplumda farklı bir yerden gibi bakmasınlar. Normal bir insanla nasıl sohbet ediyorlar engelli bireylerle o şekilde sohbet etsinler. Eksiklerimiz olsa da bizde bu hayatta yaşayan normal bir insanız. Hep birlikte normal yaşayalım” diye konuştu.

Yurtkölesi, “Bundan sonraki hayalim yüzmede 2021'de olimpiyatlarda ülkeme birincilik ve altın madalya getirmek” diyerek şöyle konuştu; “Ayrıca dünya çapında bir motivasyon konuşmacısı olmak istiyorum. Bu yolda da ilerliyorum. Beni hayata bağlayan ailem ve sevgidir. İnanmak başarmanın nasıl yarısıysa, sevgide diğer yarısıdır. Ben bu sevgiyi de ailemden aldım. Sevgi alırsanız başaramayacağınız bir şey yoktur.''

Sefa Yurtkölesi röportajında son olarak kendisinin fanatik bir Beşiktaş hastası olduğunu ifade ederek, “Fanatik Beşiktaş hastasıyım. Tüm maçlara gidiyorum. İstanbul Beşiktaş semtim de ‘Sefa Başkan' olarak bir lakabım var. Tribün liderliği kadar tanınıyorum. Beşiktaş'ta beni tanıyorlar. Beşiktaş beni hayata bağlayan bir parça.'' dedi.