“Jamaika Biberi” olarak da bilinen ve anavatanı Amerika’nın tropikal bölgeleri olan yenibahar Mersingiller familyasından baharat elde edilen bir bitkidir. Her tarafı kokuludur. Kokusu ve tadı tarçın, karanfil, karabiber ve hindistancevizine benzediği için “Allspice (Tüm baharatlar)” olarak adlandırılır. Peki, yenibaharın faydaları nelerdir? Yenibahar neye iyi geliyor? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

A vitamin, B-6 vitamini (piridoksin), riboflavin, niasin ve C vitaminini açısından zengin olan yenibahar, ishal, bulantı, kusma, şişkinlik, gaz ve hatta kabızlık gibi pek çok sağlık sorunun tedavisinde yüzyıllardır kullanılmaktadır. Şimdi, yenibaharın faydaları nelerdir? Yenibahar neye iyi geliyor? Gelin daha yakından bir göz atalım.

YENİBAHAR NEDİR?

Yenibahar (Pimenta dioica) aslında pimento ağacının kurutulmuş meyvesinden elde edilir. Anavatanı Amerika'nın tropikal bölgeleri olan bu eşsiz baharat; arçın, karanfil, kakuke, karabiler, zencefil gibi pek çok baharatın çeşnisine sahip olduğundan “Allspice (Tüm baharatlar)” olarak adlandırılır. Lezzeti ve sağlık faydaları dünyanın birçok yerinde diğer kültürler tarafından da benimsenmiştir. Meyveleri olgunlaştıklarında yeşilken toplanır ve güneşte kurumaya bırakılır. Baharat olarak kullanılması için kahverengiye dönene kadar kurutulur. Sarma, etli dolma ve lahana dolması gibi et yemeklerinde baharat olarak kullanılır. Et yemekleri dışında aşure, kek, pasta ve kurabiye gibi farklı tatlılara koku ve tat vermek için de eklenir.

YENİBAHARIN FAYDALARI NELERDİR?

Yenibaharın insan sağlığı açısından faydalarından bazıları şunlardır:

– Kan basıncını düzenler.

– Damar sertliğini giderir.

– Antimikrobiyal, antibakteriyel ve antiseptik özelliklerinden dolayı diş sağlığını korumaya yardımcı olur.

– Ağız kokusunu giderir.

– Diş eti iltihaplanmalarına karşı etkilidir.

– Gaz sorunlarını giderir.

– Şişkinlik ve hazımsızlık problemlerini giderir, mide kramplarını hafifletir.

– Mide bulantısı ve ishal sorunlarına karşı iyileştirici etki gösterir.

– Yenibahar yağı eklem ağrılarını azaltır.

– Bağışıklık sistemini güçlendirir.

– Hafızayı güçlendirir.

– İçeriğindeki C vitamini soğuk algınlığı, nezle, bronşit ya da kuru öksürük gibi rahatsızlıklara karşı – iyileştirici ve canlandırıcı etki gösterir.

– Kan dolaşımını hızlandırır.

– İçeriğindeki bakır ve demir kan hücrelerini artırır.

– Yenibahardaki bileşikler, östrojen ve progesteron seviyelerini dengelemeye yardımcı olarak menopoz semptomlarını hafifletebilir.

– Kemik gelişimine katkı sağlar.

– Yenibaharın yağı masaj için kullanılır. Banyo suyuna birkaç damla katıldığında sakinleştirir.

YENİBAHARIN BESİN DEĞERLERİ

100 g yenibaharda aşağıdakiler bulunur:

Su [g] 8.46

Enerji [kcal] 263

Protein [g] 6.09

Toplam lipit (yağ) [g] 8.69

Kül [g] 4,65

Karbonhidrat, farkla [g] 72.12

Lif, toplam diyet [g] 21.6

Kalsiyum, Ca [mg] 661

Demir, Fe [mg] 7.06

Magnezyum, Mg [mg] 135

Fosfor, P [mg] 113

Potasyum, K [mg] 1044

Sodyum, Na [mg] 77

Çinko, Zn [mg] 1.01

Bakır, Cu [mg] 0,55

Manganez, Mn [mg] 2.94

Selenyum, Se [µg] 2.7

C vitamini, toplam askorbik asit [mg] 39,2

Tiamin [mg] 0.1

Riboflavin [mg] 0,06

Niasin [mg] 2.86

B-6 Vitamini [mg] 0.21

Folat, toplam [µg] 36

Folat, gıda [µg] 36

Folat, DFE [µg] 36

A Vitamini, RAE [µg] 27

A Vitamini, IU [IU] 540

Yağ asitleri, toplam doymuş [g] 2.55

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış [g] 0,66

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış [g] 2.36

Fitosteroller [mg] 61