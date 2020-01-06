Kırmızı elmalar yaygın olarak daha sık tüketilir. Yeşil elmalar hakkında çok fazla bilginiz olmasa da kırmızı elmalar kadar sağlıklıdır. Ancak, tadı biraz ekşi tatlı arasındadır. Yeşil elma genel sağlık için faydalı olan besinler, lifler, mineraller ve vitaminlerle doludur. Peki, yeşil elmanın faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Yeşil elma uzun zamandan beri en sağlıklı meyvelerden biri olarak kabul ediliyor. Doğal olarak proteinler, vitaminler, mineraller ve lifler gibi çeşitli temel besinlerle doludur. Bunların sindirim rahatsızlıklarından kurtulma sağladığı ve kolesterolü düşürmede, kan şekeri seviyelerini dengelemede ve iştahı iyileştirmede çok etkili olduğu bilinmektedir. Şimdi, yeşil elmanın insan sağlığı açısından faydalarına gelin daha yakından bakalım… İşte yeşil elmanın muhteşem yararlarından bazıları…

YEŞİL ELMANIN FAYDALARI

Yeşil elmanın sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

* Yeşil elma, vücudun metabolizmasını artırmaya yardımcı olan yüksek bir lif içeriğine sahiptir. Ancak yeşil elmayı kabuğu ile birlikte tüketmeye özellikle dikkat edin. Kabuğu ile elmayı tüketmek genel sağlığı iyileştirir. Yüksek lif içeriğinden dolayı elma detoksifikasyon işleminde yardımcı olur. Karaciğer ve sindirim sistemini zararlı elementlerden uzak tutar.

* Yeşil elma düşük yağ içeriğine sahiptir ve vücutta sağlıklı bir kan akışını korumaya yardımcı olur. Gelişmiş dolaşım kalp hastalıklarını ve felçleri önleyebilir. Yeşil elmalar K vitamini bakımından zengindir ve bu onlara kan pıhtılarını iyileştirme yeteneği verir.

* Yeşil elma, cilt hücrelerini serbest radikallerin zararlarından uzak tutan ve aynı zamanda cilt kanseri riskini azaltan mükemmel bir C vitamini kaynağıdır. Ayrıca, A vitamini içeriği ile iyi bir görüş sağlamaya yardımcı olur.

* Mükemmel bir vitamin ve mineral kaynağı olmasının yanı sıra yeşil elma kalsiyum içeriği bakımından oldukça zengindir. Her gün yeşil elma yemek, kemikleri ve dişleri güçlendirebilir.

* Yeşil elma yaşlanma sürecini yavaşlatmaya ve genel güzelliği artırmaya yardımcı olur. Ciltte oluşan koyu lekeleri büyük ölçüde ortadan kaldırır.

* Her gün bir elma yemek, Alzheimer gibi yaşlığa bağlı nörolojik bozuklukları önler.

* Yeşil elma suyu, iyi bir doz antioksidan kaynağıdır. Bu antioksidanlar aslında vücudunuzun, romatizma ve artrit gibi oksidatif stres kaynaklı ağrılı enflamatuar durumlardan korunmasına yardımcı olur.

* Yeşil elmalar, ishal, kabızlık ve gut hastalığının önlenmesine ve hazımsızlığı azaltmaya yardımcı olurlar.