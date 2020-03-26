Yoğurt, sütün laktik asit fermantasyonu (özellikle Lactobacillus bulgaricus ve Streptococcus thermophilus bakterileri) sonucu elde edilen, zengin mineral ve vitamin içeriği olan bir süt ürünüdür. Kalsiyum, B6 ve B12 vitaminleri, riboflavin, potasyum ve magnezyum içerir. Peki, yoğurdun faydaları nelerdir? Yoğurt neye iyi geliyor? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Yüzlerce yıldır insanoğlu tarafından tüketilen yoğurdun tarihi milattan önce 6000'e kadar dayanıyor. Çok besleyici olan yoğurdu düzenli olarak tüketmenin sağlık üzerinde çok olumlu etkileri vardır. Yoğurt, kemik sağlığının desteklenmesi, kalp hastalıklarının önlenmesi, osteoporoz, sindirime yardımcı olma gibi insan sağlığı açısından pek çok fayda sağlar. Şimdi, yoğurdun faydalarına gelin daha yakından bakalım. Yoğurdun faydaları nelerdir? Yoğurt neye iyi geliyor? İşte bilinmesi gerekenler…

YOĞURDUN FAYDALARI NELERDİR?

– Yoğurt, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu hemen hemen her besini içerir.

– Sağlıklı dişler ve kemikler için gerekli bir mineral olan çok fazla kalsiyum içerir.

– Yoğurt, protein bakımından çok yüksektir. Protein ise iştah ve kilo kontrolü için faydalıdır.

– Yoğurt, şişkinlik, ishal ve kabızlık gibi yaygın gastrointestinal bozuklukların semptomlarını azaltarak sindirim sağlığını artırabilecek probiyotikler içerir.

– Yoğurdun bağışıklık sistemi sağlığında rol oynayan magnezyum, selenyum ve çinko içerir.

– Yoğurt, kemik sağlığında önemli rol oynayan vitamin ve mineraller bakımından da zengindir. Düzenli olarak tüketilmesi osteoporoz riskini azaltabilir.

– Yoğurt, “iyi” HDL kolesterolü artırarak ve kan basıncını düşürerek kalp sağlığına fayda sağlar.

– Protein bakımından zengin olan yoğurt, tokluk hissini artırarak kilo vermenize yardımcı olur.

– Yoğurttaki probiyotikler vücudunuzun polen ve diğer alerjenlere verdiği reaksiyonu azaltabilir.

– Yoğurt T hücrelerinizi veya enfeksiyonla savaşan hücreleri daha güçlü ve daha aktif hale getirir.

– Yoğurt, vücutta kas ve diğer dokuları oluşturmak için gerekli tüm amino asitlere sahiptir.