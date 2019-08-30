Yok öyle vur ensesine al ekmeğini millet

Manisa'da 3 yıldır asfalt ve taş döşenmeyen yollar için harekete geçen yurttaşlar, ellerine Türk bayraklarını aldı ve hepimizi gururlandıran bir eyleme imza attı. 2019 Türkiyesi'nde daha güzel şartlarda yaşamak isteyen yurttaşların barışçıl eylemi hepimizi gururlandırdı.

Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi sakinleri, 3 yıl önce altyapı çalışması için kazılan cadde ve sokakların bir türlü düzenlenmemesini protesto etmek için bir araya geldi.

Yaşlısı, genci, kadını, erkeği, hep birlikte ellerine Türk bayraklarını alan Yeşilyurt Mahalle sakinleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’nce 3 yıl önce yapılan kanalizasyon ve içme suyu çalışmalarında yolların kazıldığı için bozulduğunu; kışın çamur, yazın ise toz yüzünden sıkıntı yaşadıklarını belirtti.



Yeşilyurt kapalı pazar yerinde dün saat 18.00 sıralarında toplanan 700 kişilik grup, “Söz değil, icraat istiyoruz”, “Siyasetin oyuncağı olmak istemiyoruz” pankartları ile İnönü Caddesi üzerinden yaklaşık 1 kilometre yürüdü. Yürüyüş, mahalle meydanında son buldu. Yürüyüş ile ilgili konuşan Uğur Akçay, “Amacımız, yaklaşık 3 yıldır, asfalt ve taş döşenmeyen yollarımızdan kalkan tozların insana ve çevremize verdiği zararlara dikkat çekmek. Yürüyüşümüzün herhangi bir siyasi amacı yoktur” dedi.



Basın açıklamasını okuyan mahalle sakinlerinden Hafize Hilal Günay ise “3 sene önce kanalizasyon ve içme suyu sistemlerinin yenilenmesi için çalışma başlatılmış, yollarımız kazılmıştır. 3 yıl geçmesine rağmen yollar yapılmamış ve bölge halkı kışın çamur, yazın ise toz deryasında yaşamaya mahkum bırakılmıştır. Bu mağduriyetlerin giderilmemesi mahalle sakinlerimizin tepki göstermesine neden olmuştur” diye konuştu.



DHA