Youtuber Burak Güngör’den Beykoz Ormanı’ndaki bini aşkın köpek için yardım çağrısı

Şehir merkezinden uzakta ormanlık alanda yaşayan hayvanların barınma ve beslenme ihtiyaçlarının karışlanması için Youtube kanalı üzerinden yardım çağrısında bulunan ünlü YouTuber Burak Güngör, Beykoz Ormanı'ndaki sahipsiz sokak köpekleri için bir günde 1,5 ton mama pişirerek ormanda yaşayan bini aşkın köpeğe dağıttı. Güngör, "Gözden ırak olan gönülden de ırak olmasın; onlarla aynı nefesi soluyorsak el uzatmayı da kendimize borç bilelim" dedi.

Türkiye genelindeki sokak hayvanlarının yaşam şartlarının iyileştirilmesine yönelik gönüllü hayvanseverlerin çalışmaları her geçen gün artıyor. Beykoz Ormanı’ndaki sahipsiz sokak köpekleri için yardım çağrısında bulunan ünlü Youtuber Burak Güngör, Huysuz İhtiyar Hayvan ve Çevre Aktivistleri Derneği ile bir günde 1,5 ton mama pişirerek ormanda yaşayan bini aşkın köpeğe dağıttı.

“GÖZDEN IRAK OLAN GÖNÜLDEN DE IRAK OLMASIN”

Beykoz Ormanı’ndaki hayvanlar için dağıtılan mamaları ve o anlarda yaşananları çekerek 1,5 milyon takipçisi bulunan Youtube kanalından paylaşan Güngör, şehir merkezinden uzakta ormanlık alanda yaşayan hayvanların barınma ve beslenme ihtiyaçlarının karışlanması için yardım çağrısında bulundu. Güngör, “Mahallemizde, sokağımızda olmasalar da bir yerlerde yardıma muhtaç canlar olduğunu biliyoruz. Gelin, bu defa gözden ırak olan gönülden de ırak olmasın; onlarla aynı nefesi soluyorsak el uzatmayı da kendimize borç bilelim” diye konuştu.

“BİR KIRINTI DAHİ BİR CANI HAYATTA TUTMAYA YETER”

Dernekte 2 gün boyunca gönüllü çalışan Güngör, deneyimlerine yönelik şunları söyledi:

* Şikayetler üzerine sokaklardan toplanan ve dağlık veya ormanlık alanlara bırakılan hayvanlar, bizlerin yardımlarına çok daha uzak. Beykoz Ormanı, bu hayvanların yaşamaya çalıştığı alanlardan sadece biri. Bölgede gönüllü hayvanseverlerin çalışmalarıyla faaliyetlerini sürdüren Huysuz İhtiyar Hayvan ve Çevre Aktivistleri Derneği ise ekmek, makarna, kasap artıkları ve hatta çubuk krakerleri dahi değerlendirerek pişiren ve mama haline getirerek ormandaki hayvanlara dağıtan bir topluluk.

* Ben de onlarla birlikte olarak binin üzerinde köpek için yaptığım ve dağıttığım 1,5 ton mama ile ardımızda bıraktığımız bir kırıntının dahi bir canı hayatta tutmaya yettiğine şahit oldum. Temennim, olabildiğince çok insanın desteğiyle yalnızca mamaya değil, sağlıklarını koruyacak ilaçlara ve dahası, sıcak birer yuvaya kavuşmaları.

“HAYVANA ŞİDDETLE MÜCADELEDE SOSYAL MEDYA GÜÇLÜ BİR SİLAH”

Son dönemde hayvana şiddetin giderek arttığına da değinen Güngör, farkındalığı artırmak ve şiddetin önüne geçmek için daha fazla çaba gerektiğine dikkat çekerek, “Her gün onlarca haber duyuyor kahroluyoruz. Ancak yalnızca tepkili olduğumuzu ifade etmek yeterli değil, harekete geçmek ve çevremizi de harekete geçirmek gerekiyor. Bu noktada sosyal medya kanallarının hayvana şiddetle mücadelede güçlü bir silah olduğunu düşünüyor, sosyal medya aracılığıyla milyonlarca insana ulaşabilen bizler gibi isimlerin el ele vererek bu mücadeleye ciddi bir destek sunacağına inanıyorum” dedi. DHA