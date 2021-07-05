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Yunuslar müsilaja rağmen boğaza akın etti

Bir süredir devam eden deniz salyası nedeniyle ortadan kaybolan yunus sürüleri bugün tekrar görüldü. Yunusların dansı Marmara’nın eski günlerini akıllara getirdi.

Güncellenme: 15:15, 05/07/2021
Hayat HaberleriYaşam

Son aylarda Marmara Denizi'ni kaplayan müsilajın oluşturduğu tahribat sürerken yunuslar İstanbullular’a hoş bir sürpriz yaptı.

İstanbul Boğazı'nda yer yer oluşan deniz salyalarına rağmen yunusların dansı Marmara'nın eski günlerini hatırlattı. Vatandaşlar da sahilden bu anları şaşkınlıkla izledi.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Marmara'da bir süredir devam eden deniz salyası nedeniyle ortadan kaybolan yunus sürülerinin bugün tekrardan görülmesi izleyenlerin yüzünü gülümsetti. Yunusların akrobatik hareketleri renkli görüntülere sahne oldu. Su yüzüne çıkıp dans eden yunuslar, bir süre sonra gözden kayboldu. (İHA)

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Yayınlanma Tarihi:14:40,