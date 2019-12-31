Zac Efron belgesel çekimlerinde ölümden döndü

Dünyaca ünlü oyuncu Zac Efron, Papua Yeni Gine'de hem oyuncusu hem de yapımcısı olduğu bir çeşit hayatta kalma macerası olan Killing Zac Efron (Zac Efron'u Öldürmek) adlı belgeseli çekerken hayati tehlikesi olan bir hastalık atlattığını açıkladı.

Instagram hesabından dün bir paylaşım yapan Zac Efron, “İletişime geçen herkese minnettarım. Papua Yeni Gine'de hastalandım ama çok hızlı bir şekilde kendimi toparladım ve burada harika bir üç haftayı tamamladım. Tatili ailem ve arkadaşlarımla geçirmek için evdeyim. Sevginiz ve ilginiz için teşekkür ederim, 2020'de görüşmek üzere” ifadelerini kullandı.

Hastalığına dair detayları da anlatan Efron ise Noel'den önce tifo ya da benzeri bir bakteriyel enfeksiyon geçirdiğini, bunun üzerine hemen doktorların gözetimine alındığını açıkladı. Avustralya'nın Sunday Telegraph gazetesinin aktardığına göre, Brisbane'deki havalimanından önce Spring Hill'deki bir hastaneye götürülen ve orada birkaç gün kalan Efron, daha sonra, Los Angeles'a sevk edildi.