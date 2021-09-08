Zap Suyu’nda sürüklenen ayıyı rafting ekibi kurtardı ama…

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Zap Suyu'na kapılarak sürüklenen ayıyı rafting ekibi sağ olarak botlarına almayı başardı. Hastaneye kaldırılan ayı ameliyata alındı ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

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Çukurca ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki Narlı köyündeki Zap Suyu’nda çalışma yapan rafting ekibi, ayının suya kapıldığını fark etti. Ekip, botla ayının suya kapıldığı bölgeye hareket etti. Rafting ekibi, ayıyı 1 saat süren çalışmalar sonucu iple kurtardı. Ayının kendilerine zarar vermemesi için de büyük çaba sarf eden ekip, ayaklarından yaralı hayvanı kıyıya çıkardı. İş makinesinin kepçesine koyulan ay, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.



YARALI AYI KURTARILAMADI

Yaralı ayı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hayvan Koruma Merkezi’ne sevk edildi. Burada ameliyata alınan ayı, veterinerlerin tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.