‘Ucuz zeytinyağından kaçınmalıyız’

İnsan sağlığı için çok önemli ürünlerden biri olan zeytinyağının sahte olup olmadığını anlamak için tüketiciler açısından sorun olabiliyor. Zeytin üreticisi Ercan Dalkılıç, “Tüketiciyi bu konuda mütemadiyen uyarmaya çalışıyoruz. Ucuz zeytinyağından kaçınmakta fayda var. Çünkü zeytinyağı hayli maliyetli bir ürün” diyor.

Zeytinyağında tağşiş konusu uzun zamandır tartışılan sorunlardan biri. Zeytinyağının içine başka maddeler katılarak sahtecilik yapılabiliyor. Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı sürekli tağşiş ve gıdada sahtecilik listelerini yayınlasa da tüketicinin de bu hususta bilinçli olması gerekiyor. Zeytin üreticisi Ercan Dalkılıç, zeytinyağında ve zeytinde sahteciliğin hâlâ çok önemli bir yer arz ettiğini söylüyor. sozcu.com.tr'ye konuşan Dalkılıç, zeytin ve zeytinyağı meselesinde sahtecilik konusuna dikkat çekiyor.

“Tağşiş konusu çok uzun zamandır tartışılagelen bir konu” diyen Dalkılıç, “Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı sürekli tağşiş, gıdada sahtecilik listelerini yayınlıyor. Tüketiciyi bu konuda mütemadiyen uyarmaya çalışıyoruz biz. Ucuz zeytinyağından kaçınmakta fayda var. Çünkü zeytinyağı hayli maliyetli bir ürün. Diğer yandan zeytinin olgunlaştırılmasında kullanılan bazı katkı maddeleri ile ilgili kafamız oldukça karışık. Biz geleneksel üretim yaptığımız için bu maddeleri kullanmadığımızı beyan ediyoruz. Bu beyanatların da bizim hakkımız olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu. Bu konuda iki ayrı akademik görüş bulunduğunu söyleyen Dalkılıç, şöyle devam etti: “Bülent Şık'ın “Mutfaktaki Kimyacı” kitabını önerebilirim dostlarımıza. Kitapta kükürt başta olmak üzere bazı maddelerin kullanımları ile ilgili önemli bilgiler mevcut.”

Ödüllü zeytinyağı ne demek?

Ödüllü zeytinyağı meselesine de değinen Dalkılıç, “Açıkçası cebinde 10 bin dolar bulunan her firma oradan buradan ödül alabiliyor. Avrupa'da bu işi yapan ajanslar vb. yerler varmış sanırım. Biz hiç bu tip organizasyonlara başvurmadık, insanların gözünü boyamak için yapılan her şeye duruş olarak da karşıyız. Bu tip ödüllü ürünler iyi midir, tabii iyi olabilir ama zaten para ile katıldığınız bir organizasyonun sizin ürününüze kötü olsa dahi kötü deme şansı zaten yok doğal olarak. İnsanlar ürün satın alırken dikkatli olmalı bu yüzden” ifadelerini kullandı.

‘Bahçesi olan zeytinyağı markaları önemli’

İnsanların bahçesi olan zeytinyağı markalarına yönelmesi gerektiğini belirten Ercan Dalkılıç, şu ifadeleri kullandı: “Zeytinyağı, şarap gibi çok özel bir sıvıdır; hangi tür ağaçtan geldiği -zira yüzlerce zeytin ağacı türü var- hangi şekillerde toplandığı, nasıl sıkıldığı, sonrasında muhafaza edildiği ve ambalajlandığı çok önemlidir. Endüstriyel gıdacılıkta böyle bir hassasiyet yok. Muğla yağı ile Antep yağını karıştırır size sunar, dolayısıyla o bölgenin zeytinyağının kendine özgü nefaseti falan kalmaz, standart bir ürün olur artık. O yüzden bahçe çok önemli. Bunun yanında zeytin ağacının bakımı, zeytinin sıkılması ve sonrasında temizliği süreçlerinin endüstriyel olmayan firmalarda daha sıkı takip edildiğini de göz ardı etmemek gerek.”

‘Ağaçlara sahip çıkmalıyız’

Ercan Dalkılıç son olarak zeytin ağaçlarını korumanın önemine dikkat çekti: “Bizim bahçemizde Edremit, Trilye, Kiraz, Uslu ve Domat zeytin ağaçları mevcut. Çok fazla zeytin ağacı türü var, bölgeye göre değişiyor ağaçlar. Bunlardan Kiraz ve Domat dünyada sadece bizim bölgemizde, yani Akhisar'da bulunan ağaç türleri. Bu ağaçları korumak çok önemli. Özellikle Kiraz zeytin ağacı çok yağ vermediği, sofralık olarak da kullanılmadığı, yani çok kâr getirmediği için çiftçiler tarafından bilinçsizce yok ediliyor. Bunun için de dernek çatısı altında bazı çalışmalar yapmak istiyoruz. Çünkü birlikten kuvvet doğar.”