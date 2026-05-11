Bahçe sahiplerinin en büyük sorunlarından biri olan kontrolsüz karınca çoğalması, artık kimyasal ilaçlara gerek kalmadan basit bir plastik şişe düzeneğiyle çözülebiliyor. Doğaya katkılarıyla bilinen karıncalar, popülasyonları aşırı arttığında bitki köklerine zarar vererek bahçedeki ekosistemi olumsuz etkileyebiliyor. Uzmanlar, evdeki malzemelerle hazırlanacak bir "şişe tuzağının" bu sorunu kökten çözebileceğini belirtiyor.

ŞİŞE TUZAĞI NASIL HAZIRLANIYOR?

Sadece bir adet plastik şişe ve birkaç mutfak malzemesiyle hazırlanan bu yöntem, karınca kolonilerini hedef alıyor. Sistemin işleyişi oldukça basit. Bir plastik şişenin içerisine birer yemek kaşığı şeker, bal ve boraks eklenerek karıştırılıyor. Karıncaların içeri sızabilmesi için şişenin yan tarafına küçük bir delik açılıyor. Hazırlanan bu düzenek, karınca trafiğinin en yoğun olduğu bölgeye yerleştiriliyor.

Şeker ve balın cazibesine kapılarak şişeye giren karıncalar, karışımdaki boraksı yuvaya taşıyarak koloninin kontrol altına alınmasını sağlıyor.

GÜVENLİK UYARILARI YAPILDI

Yöntem her ne kadar etkili olsa da boraks kullanımı konusunda dikkatli olunması gerekiyor. Boraksın tahriş edici özelliği nedeniyle hazırlık aşamasında eldiven kullanılması, düzeneğin çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutulması büyük önem taşıyor.

Karıncaları tamamen yok etmek yerine sadece belirli bölgelerden uzak tutmak isteyenler için ise nane ve limon yağı gibi uçucu yağlar öneriliyor. Suyla karıştırılarak hazırlanan bu doğal spreyler, karıncaların hassas olduğu kokular sayesinde bitkiler için güvenli bir koruma kalkanı oluşturuyor.