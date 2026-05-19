Olay, dün saat 23.30 sıralarında Salihiye Mahallesi’nde, D-140 kara yolu yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup bölgede karşı karşıya geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine tabancalarla ateş açtığı olayda E.A. (20), R.Y. (22), K.T.D. (26), H.K.Y. (27), B.Y. (60) ve A.S.M. (22) vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.