Küresel internet altyapısını jeopolitik krizlerden korumak isteyen Avrupa Birliği, dünyayı yerinden oynatacak stratejik bir dijital hamleye hazırlanıyor. Orta Doğu'da ardı arkası kesilmeyen çatışmalar ve sabote edilen hatların ardından harekete geçen Brüksel yönetimi, Avrupa-Asya internet trafiğini güvenceye almak için Kuzey Kutbu’nun buzlu sularının altından geçecek devasa bir denizaltı kablo projesini masaya yatırdı.

"Polar Connect" adı verilen bu tarihi girişim kapsamında, biri Kanada’nın Kuzeybatı Geçidi üzerinden ilerleyecek, diğeri ise İskandinavya’dan başlayarak doğrudan Kuzey Kutbu noktasının altından Asya'ya uzanacak iki farklı rota değerlendiriliyor.

KIZILDENİZ'DE GÜVENLİK KRİZİ HAREKETE GEÇİRDİ

Avrupa’nın yönünü tamamen kuzeye çevirmesinin arkasında, Kızıldeniz’de yaşanan güvenlik krizleri yatıyor. Günümüzde Avrupa ile Asya arasındaki veri trafiğinin yaklaşık yüzde 90’ı Kızıldeniz ve çevresindeki dar koridorlardan akıyor. Ancak bölgedeki gerilimler ve kablo kopmaları, küresel iletişimin ne kadar pamuk ipliğine bağlı olduğunu gözler önüne serdi.

Süreç, Husilerin Kızıldeniz’de bir gemiyi vurması ve kontrolden çıkan geminin çapasının deniz tabanındaki üç ana internet kablosunu koparmasıyla kritik bir aşamaya gelmişti. Benzer bir kriz Eylül 2025’te de tekrarlanınca ve kabloların onarımı aylar süren diplomatik düğümlere takılınca, AB alternatif yollar aramaya başladı. Veri akışını Basra Körfezi’ne kaydırma fikirleri ise ABD ile İran arasındaki kronik gerilim nedeniyle riskli bulundu.

ABD VE RUSYA'DAN GEÇMESİNİ İSTEMİYORLAR

Avrupa, kritik veri altyapısını ABD veya Rusya gibi küresel güçlerin kontrolündeki topraklardan geçirmek istemediği için siyasi açıdan bağımsız olan Kuzey Kutbu hattını tek çare olarak görüyor.

BUZ KÜTLELERİ KABLOLARI KESEBİLİR

Ancak Polar Connect projesinin önünde çok ciddi teknik ve doğa engelleri bulunuyor. En büyük tehdit, deniz tabanına sürtünerek kabloları koparma riski taşıyan devasa buz kütleleri olarak öne çıkıyor.

Üstelik dünyada şu an doğrudan donmuş sularda kablo döşeyebilecek kabiliyette özel bir buz kırıcı kablo gemisi bulunmuyor. Bu durum, ya birden fazla gemiyle ortak operasyon yapılmasını ya da tamamen yeni bir teknolojiyle gemi üretilmesini zorunlu kılıyor.