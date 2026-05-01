ABD Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada sınırında stratejik öneme sahip yeni bir petrol boru hattı projesine onay veren başkanlık iznini Oval Ofis'te imzaladı.

Beyaz Saray tarafından duyurulan karar doğrultusunda, Montana eyaletinin Phillips County bölgesinde inşa edilecek hat; ham petrolün yanı sıra jet yakıtı, benzin ve dizel gibi kritik petrol türevlerinin iki ülke arasında taşınmasına olanak sağlayacak.

GÜNLÜK 550 BİN VARİL TAŞIYACAK

Bridger Pipeline Expansion LLC şirketi tarafından yürütülecek olan bu devasa proje, günlük 550 bin varile kadar petrol taşıma kapasitesiyle dikkat çekiyor. Bu rakam, bir önceki dönemde iptal edilen Keystone XL projesinin kapasitesinin yaklaşık üçte ikisine tekabül ediyor.

Proje kapsamında inşa edilecek boru hattı sadece ekonomik bir hamle olarak değil, aynı zamanda ulusal güvenlik unsuru olarak da konumlandırıldı. Öyle ki, imzalanan izin metnine göre ABD yönetimi, ulusal güvenlik gerekçesiyle gerekli gördüğü durumlarda hattın kontrolünü geçici olarak devralma yetkisine sahip olacak.

ÇEVRESEL ONAYLAR GEREKİYOR

Ekonomik ve enerji güvenliği açısından kritik bir adım olarak nitelendirilen proje, beraberinde bazı yasal ve çevresel süreçleri de getiriyor. Boru hattının faaliyete geçebilmesi için eyalet düzeyinde ve federal ölçekte çevresel onayları alması şart koşuluyor. Öte yandan, çevreci gruplar olası petrol sızıntısı risklerini gerekçe göstererek projeye karşı çıkmaya devam ediyor. Projenin önümüzdeki süreçte hem enerji piyasalarındaki dengeleri hem de çevre tartışmalarını hareketlendirmesi bekleniyor.