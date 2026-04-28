Türkiye’de son günlerde art arda yaşanan depremler, uzmanların dikkat çektiği riskli bölgeleri yeniden gündeme taşıdı. Özellikle Malatya ve Bingöl’de meydana gelen sarsıntılar sonrası deprem bilimciler, fay hatlarındaki hareketliliğin dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguladı.

BİNGÖL VE MALATYA'DA ART ARDA DEPREMLER

26 Nisan’da Bingöl’ün Yedisu ilçesi merkezli bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre depremin büyüklüğü 4.4, derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.

Bir gün sonra ise Malatya’nın Battalgazi ilçesinde peş peşe iki deprem yaşandı. Bölgedeki depremlerin büyüklüğü 3.9 ve 4.4 olarak kaydedildi. Yaşanan hareketlilik, deprem kuşağında bulunan Türkiye’de fay hatlarına ilişkin endişeleri yeniden artırdı.

UZMANLAR O NOKTAYA DİKKAT ÇEKTİ

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, levha hareketlerinin fay hatlarındaki enerji birikiminde etkili olduğunu belirterek, son dönemdeki sismik artışın 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası gelişen tektonik değişimlerle bağlantılı olabileceğini ifade etti.

“HAREKETİ ARTIRAN MARAŞ DEPREMİ”

Levhalar hareket ettikçe fay içindeki enerjinin arttığını vurgulayan Naci Görür, şunları söyledi:

"Faylar büyük ölçüde levha sınırlarıdır. Levha içinde de gelişirler. Levhalar dünyamızın kabuk parçalarıdır. Hareketlidirler. Birbiri boyunca uzaklaşma, yakınlaşma ve yanal hareketler yaparlar. Depremin olduğu yerler levhalar arası veya levha içi sürtünme noktalarıdır. Son zamanlardaki artış levhaların hareketini artıran 2023 Maraş depremine bağlanabilir."

OLASI BİR DEPREMDE ETKİLENECEK İLLER

Görür, özellikle Yedisu Fayı’na dikkat çekerek, bölgede meydana gelebilecek büyük bir depremin çevre illeri ciddi biçimde etkileyebileceğini söyledi. Görür, şu ifadeleri kullandı:

"Yedisu Fayı kırılır, büyük bir deprem olursa etrafındaki şehirler nasıl etkilenir? Diye soruyorlar. İşte cevabı: Erzincan, Bingöl, Tunceli ciddi etkilenir. Elazığ’dan itibaren etki azalır."

Yedisu Fayı kırılır, büyük bi deprem olursa etrfındaki şehirler nasıl etkilenir? Diye soruyorlar. İşte cevabı: Erzincan, Bingöl. , Tunceli ciddi etkilenir. Elazığ’dan itibaren etki azalır. — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) April 27, 2026

BİR AÇIKLAMADA BEKTAŞ'TAN

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş da Türkiye ve çevresindeki fay sistemlerinde stres dağılımının devam ettiğini belirterek, mevcut hareketliliğin olağan sismik süreç kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Bektaş, şunları söyledi:

“Doğu Anadolu Fayı, Kuzey Anadolu Fayı ve Helen Yayı boyunca stresin yeniden dağılımına bağlı normal sismik aktivite öne çıkıyor. Şu an için büyük deprem habercisi değil ama yüksek risk devam ediyor.”

SON GÜNLERDE

Türkiye ve çevresindeki deprem hareketliliği dikkat çekici: Doğu Anadolu Fayı, Kuzey Anadolu Fayı ve Helen Yayı boyunca stresin yeniden dağılımına bağlı normal sismik aktivite öne çıkıyor.

Şu an için büyük deprem habercisi değil ama yüksek risk devam ediyor. — Prof. Dr. Osman Bektaş (@profobektas) April 27, 2026

RİSKİN YÜKSEK OLDUĞU BÖLGELER

Uzman değerlendirmelerine göre Türkiye’de deprem açısından öne çıkan riskli alanlar dikkat çekiyor. Marmara Bölgesi beklenen büyük deprem riski nedeniyle kritik konumunu korurken, Doğu Anadolu’da Yedisu segmenti yakından takip ediliyor. Ege-Girit hattı sık deprem üretmesiyle öne çıkarken, Batı Anadolu ise sürekli hareketlilik gösteren alanlar arasında yer alıyor.

YEDİSU FAYI NEDEN ÖNEMLİ?

Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın doğu kesiminde bulunan Yedisu Fayı, yaklaşık 75 kilometrelik uzunluğa sahip. Erzincan Havzası’nın doğusundan Bingöl’ün Yedisu ilçesine kadar uzanan fay hattının 7 ila 7.4 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeli taşıdığı değerlendiriliyor.

Uzmanlara göre Yedisu Fayı’nın kırılması halinde Bingöl, Erzincan, Tunceli ve Erzurum başta olmak üzere çevre illerde ciddi etkiler görülebilir. Bu nedenle bölgedeki sismik hareketlilik, bilim insanları tarafından yakından izlenmeye devam ediyor.