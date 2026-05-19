Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray transfer çalışmalarına başladı.. Sarı kırmızılılar uzun süredir uğraştığı Bernardo Silva transferi için tekrar kolları sıvadı.

Sarı kırmızılılar İlkay’ı da devreye sokarak bu transferi bitirmek istiyor… Kasımpaşa maçının ardından konuşan ve "Bazı eski takım arkadaşlarım kulüp ve ligle alakalı beni arayıp soru sordular" diyen İlkay'ın, Bernardo Silva ile ocak ayından bu yana temas halinde olduğu öğrenildi.

Tecrübeli yıldızın daha önce Portekizli eski takım arkadaşı için, "Numarası bende var, ne gerekiyorsa yaparım" şeklindeki sözleri, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında büyük bir heyecana sebep olmuştu.

İlkay Gündoğan'ı arayan futbolcular arasında Omar Marmoush’un da olduğu iddia edildi. Sabah’a göre Galatasaray'ın nabız yokladığı Bernardo Silva'nın yanı sıra Marmoush'un da ara transfer döneminde menajer George Gardi tarafından sarı-kırmızılıların gündemine getirildiği belirtildi.