Papa, Serie A şampiyonu Inter'i Vatikan'da ağırladı. Inter kaptanı milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ise ziyarete katılmadı. Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik Hristiyanların dini lideri Papa, Serie A şampiyonu Inter'i Vatikan'da konuk etti. Futbolcular ve teknik heyetin Papa ile bir araya geldiği etkinlikten görüntüler, kısa sürede basında ve sosyal medyada yayıldı. HAKAN ÇALHANOĞLU KATILMADI Inter'in kaptanı milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ise bu özel davete katılmadı. 32 yaşındaki yıldızın etkinlikte bulunmamasına, özellikle İtalyan sosyal medyasında oldukça yorum yapıldı. Bir sezon aranın ardından yeniden zirveye yerleşerek İtalya'daki 21. şampiyonluğunu elde eden Inter'in kutlama organizasyonları sürüyor...

