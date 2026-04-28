Çeşitli teknoloji forumlarında paylaşılan raporlara göre, iPhone 17, Pro, Pro Max ve Air modellerini kullanan bazı kişiler teknik bir aksaklıkla karşılaştı.

Paylaşılan bilgilere göre, cihazların şarjı %0 seviyesine ulaşıp telefon kapandıktan sonra, standart kablolu şarj yöntemleriyle cihazı tekrar başlatmak mümkün olmuyor.

Kullanıcılar, şarja takılan telefonlarda "düşük batarya" uyarısının dahi ekrana gelmediğini ve cihazın tamamen kapalı kaldığını belirtiyor.

SORUNUN KAPSAMI

Söz konusu hata, yalnızca son çıkan iPhone 17 serisi ve iPhone Air modellerinde gözlemleniyor. Sorunun tüm cihazları kapsamadığı, belirli üretim serilerinde veya belirli kullanım koşullarında ortaya çıktığı tahmin ediliyor. Ayrıca şikayetlerde, bu durumun her şarj bitiminde değil, düzensiz aralıklarla yaşandığı bilgisi öne çıkıyor.

Donanımsal veya yazılımsal olduğu henüz netleşmeyen bu duruma karşı kullanıcılar tarafından geçici bir çözüm yöntemi geliştirildi.

Sorunu yaşayan pek çok kişi, cihazı standart kablolu şarj yerine bir MagSafe kablosuz şarj cihazına yerleştirip yaklaşık 15 dakika beklediklerinde telefonun yeniden tetiklenerek açıldığını ifade ediyor. Zorla yeniden başlatma (force restart) yöntemlerinin ise çoğu zaman sonuç vermediği bildiriliyor.

APPLE'DAN HENÜZ RESMİ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Konuyla ilgili Apple tarafından yapılmış resmi bir açıklama henüz bulunmuyor. Şirketin teknik incelemelerinin ardından, sorunun yazılım güncellemesi ile mi yoksa servis desteğiyle mi çözüleceğine dair bilgilendirme yapması bekleniyor. Mevcut kullanıcıların, cihazlarının şarj seviyesini tamamen kapanmadan önce doldurmaları öneriliyor.