Ateşkesin ikinci haftasında savaş soğumuşken ve tehditler havada uçuşurken İran ABD'ye yeni bir barış teklifi gönderdi.

Al Jazeera'ya konuşan İranlı bir diplomatik kaynak, Tahran yönetiminin ABD ile barış için yeni teklifini Perşembe günü Pakistanlı arabuluculara ilettiğini söyledi.

Barış teklifinin detayları duyurulmadı. İran ve ABD ise henüz resmi bir açıklama yapmadı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, dün yaptığı açıklamada ABD'nin ablukasının bölge halklarının çıkarlarına ve küresel barış ile istikrara aykırı olduğunu belirterek, "Her türlü deniz ablukası ve kısıtlama girişimi başarısızlığa mahkumdur." ifadelerini kullanmıştı.

Bugün Fox News'de yer alan haberde ise ABD'nin İran'a karşı 'son darbe' için hazırlık yaptığı ve olası bir kara operasyonuna destek vermek için "Dark Eagle" hipersonik füzeleri İran'a gönderdiğini aktardı.