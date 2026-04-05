İsrail'e ait propaganda hesapları tarafından sosyal medyada dolaşıma sokulan paylaşımlarda, Türkiye'nin İran'a gelişmiş uçaksavar ve İHA füzeleri tedarik ettiği, bu silahlar kullanılarak ABD'ye ait bir F-15 savaş uçağının düşürüldüğü öne sürüldü.



Hafta içi İran tarafından vurulan ABD savaş uçağının, Türk yapımı mühimmat ile hedef alındığına ilişkin iddialar sosyal medyada tartışmalara neden olurken, İletişim Başkanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı.





ANKARA'DAN İDDİALARA JET HIZINDA YALANLAMA



"Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu iddialara ilişkin şu ifadelere yer verildi:



"Bazı sosyal medya hesapları ve dezenformasyon odaklı mecralarda yer alan, "Türkiye'nin İran'a gelişmiş uçaksavar ve İHA füzeleri tedarik ettiği, düşürüldüğü iddia edilen ABD’ye ait F-15 savaş uçağının Türk yapımı omuzdan fırlatılan uçaksavar sistemiyle vurulduğu" yönündeki paylaşımlar tamamen asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır.



Nereden kaynaklandığı tahmin edilebilecek bu tür gerçek dışı iddialar, Türkiye’nin bölgesel krizlerde üstlendiği yapıcı rolü ile barış ve diplomasi odaklı gayretlerini zedelemeye yönelik kasıtlı birer psikolojik harp saldırısı ve kara propaganda girişimidir.



Türkiye, bölgedeki tüm süreçlerde huzur ve istikrarın korunmasını esas alan bir duruş sergilemektedir. Ülkemizin küresel ölçekte takdir gören diplomatik başarısını hedef alan bu algı operasyonları, uluslararası kamuoyunu yanıltma amacı taşımaktadır.



Kamuoyunu manipüle etmeye ve bölgedeki hassas dengeleri hedef almaya yönelik bu tür kirli bilgi yayma faaliyetlerine itibar edilmemelidir. Resmi kaynaklar dışındaki spekülatif açıklamalara karşı dikkatli olunması büyük önem arz etmektedir."