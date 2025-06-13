İran'daki Cemkeran Camii'ne ‘intikam’ sembolü kırmızı bayrak çekildi
İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından Kum kentindeki Cemkeran Camii'ne ‘intikam’ sembolü kırmızı bayrak çekildi.
İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından Şii'lerin kutsal mekanı Kum kentindeki Cemkeran Camii'ne ‘intikam’ sembolü kırmızı bayrak çekildi.
İSRAİL İRAN'A SALDIRI DÜZENLEDİ
İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz Nükleer Tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenlemişti.
Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.
İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken çok sayıda sivil de hayatını kaybetti.