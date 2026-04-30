İşçilerinin alın terinin karşılığını zoraki ödemeye başlayan Doruk Madencilik firması, maaş borcunu kapatır kapatmaz yılda 3.4 milyar lirayı bulan tutarlarda elektrik alım garantili devlet desteklerine konacak. Devlet, yüksek elektrik alım bedelini vatandaşın elektrik faturasına yansıtacak.

Kömürlü santralden elektrik üreten firmaların alım garantisinden yararlanabilmesi için 3 şartı yerine getirmesi gerekiyor. Bunlar işçi maaşlarını eksiksiz ödemek, kamuya borcu olmamak ve çevre yatırımlarını yapmış olmak. Firmayla yapılan görüşmelerde, işçi alacaklarını tamamen ödemesi halinde elektrik alım garantisinden yararlandırılacağı sözü verildi. Firma da bu söz üzerine maaş ödemeyi kabul etti.

2 MİLYARDAN, 5 MİLYARA

Firma, işçiye borcunu ödediğinde Yunus Emre Termik Santrali’nde ürettiği elektriğin kilovatsaatini (Kwh) piyasaya 90 kuruş yerine devlete (Elektrik Üretim A.Ş) 3 lira 37 kuruştan satacak. Son bir aylık dönemde elektriğin megavatsaat (Mwh) fiyatı ortalama 903 lira oldu. Bu da yaklaşık 20 dolara karşılık geliyor.

Destek devreye girdiğinde EÜAŞ, Doruk Madencilik firmasının elektriğini 75 dolardan alacak. Bu da 3 bin 375 liraya karşılık geliyor. Firmanın yılda ortalama 2 milyon 300 bin Mwh elektrik satabileceği hesaplanıyor. Firma elektrik satışından yılda 2 milyar 70 milyon lira kazanabilecekken devlet şimdi aynı elektriği 5 milyar 434 milyon liradan alacak. Böylece firmaya net 3 milyar 364 milyon lira destek aktarılmış olacak. Yıldızlar SSS Holding, işçilere olan maaş borcunun 60 milyon liralık kısmını salı günü ödedi. Kalan alacaklar 15 gün günde ödenecek.