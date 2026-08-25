Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Olimpik Lyon'a konuk olacakları rövanş maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Zor bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirten Kartal "Zor bir maç olacak ama Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için sahaya çıkacağız. Avrupa'da son yıllarda Fenerbahçe'nin yükselişi var. Bu yükselişi Şampiyonlar Ligi'ne taşımak istiyoruz. Oyunculara "Birlikte oynayın ve cesur olun" dedim. 18 yıldır hasretimizi anlattım, ülke puanı için de kritik olduğunu söyledim. Konsantreyiz, rakip takım taraftarları önünde oynamaya oyuncularım ve ben de alışığız."diye konuştu.

TECRÜBE VURGUSU

İsmail Kartal rakiplerinin genç isimlerden kurulu bir ekip olduğunu ifade ederken "Kaliteli ve güçlü oyunculardan kuruluyuz. Rakibin yaş ortalaması 23, biz de çok tecrübeli oyunculardan kuruluyuz. İki takım için de kolay olmayacak. İlk maç fazladan iki pozisyonumuz vardı ama değerlendiremedik. Kazanarak Şampiyonlar Ligi'ne girmek ve camiamızı, ülkemizi mutlu etmek istiyoruz." dedi.

'MAĞDUR OLDUK'

Fenerbahçe'nin teknik adamı, TFF'ye de sitem etti. İsmail Kartal, erteleme taleplerinin reddedildiğini hatırlatarak "Gençlerbirliği maçından 2.5 gün sonra Lyon maçına çıktık. Lyon ise 7 gün sonra bizim maçımıza çıktı. Lyon, yarınki maça da daha dinlenerek çıkacak. Dünyanın her yerinde olabilir. Biz kulüp olarak maçın Gençlerbirliği maçının ertelenmesini istedik ama kabul edilmedi. Kulüp olarak mağdur olduk. Ancak biz artık bunlara bakmıyoruz. Önümüze bakacağız. Maça konsantreyiz. Yarın turu geçmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.