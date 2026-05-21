İsrail yönetimi 7 Nisan günü silahlı saldırının hedefi olan İstanbul Başkonsolosluğunu kapatmayı değerlendiriyor.

Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan İsrailli bir kaynağa göre Ankara Büyükelçiliğinin açık kalacak, ancak IŞİD saldırısından önce 2 yıldır aktiviteleri askıya alınan Başkonsolosluk tamamen kapanabilir.

7 Ekim 2023 tarihinde Hamas tarafından düzenlenen terör saldırısı sonrasında diplomatlar tahliye edilmişti. Plazada bulunan konsolosluk o zamandan beri büyük oranda boştu.

7 Nisan tarihinde konsolosluk binası yakınlarında bir silahlı saldırı yaşanmıştı. O tarihten itibaren her elçilikte de sadece Türk personel görev yapıyor.

Konsolosluğun bulunduğu binanın deprem hazırlıkları kapsamında yıkılması planlanıyor. İsrail de bunun üzerine kalıcı kapatmayı değerlendiriyor.

İsrailli kaynak kapatma iddiaları hakkında "Konu şu anda tartışma aşamasında bulunuyor ve henüz nihai bir karar alınmadı. Bazı çevreler mülkiyeti bize ait olan bu boş binaların bütçemize çok büyük bir mali yük getirdiğini ileri sürüyor" dedi.