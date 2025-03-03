İsrail savaş uçakları, Suriye'nin batısında yer alan Tartus ilindeki askeri bir noktaya saldırı gerçekleştirdi. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, saldırı yerel saatle 20.35 sularında, Tartus'taki bir hava savunma alayına yapıldı. Saldırının hedefi, askeri noktadaki radar sistemi oldu.

İSRAİL'İN SURİYE'YE SALDIRILARI

Suriye'deki çatışmaların yoğunlaşmaya başladığı 27 Kasım 2024 tarihinden sonra, 8 Aralık'ta Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin çökmesinin ardından İsrail ordusunun saldırıları artmıştı. İsrail, rejim ordusunun kalan askeri altyapılarını imha etmeye başladı ve Suriye topraklarındaki işgalini genişletmeye devam etti. Özellikle Golan Tepeleri'ndeki işgalini pekiştiren İsrail, tampon bölgeyi aşarak başkent Şam'a 25 kilometre kadar yaklaştı.

İsrail, 1967 yılından bu yana Suriye'nin Golan Tepeleri'ni işgal altında tutuyor. 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ise bu bölgedeki sınırları ve silahtan arındırılmış alanları belirlemişti.