İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde hizmet veren Aile Hastanesi'nin şirketi İlkem Öztürk Sağlık Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi'nin kesin mühlet talebine ilişkin olarak Küçükçekmece Asliye Ticaret Mahkemesi kararını açıkladı.

Mahkeme 1 Mayıs 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 yıl süre ile kesin mühlet verilmesine karar verdi.

HASTANEDEN ALACAĞI OLANLAR BAŞVURU YAPABİLİRLER

Konkordato davasına itiraz eden alacaklılar, İcra İflas Kanunu'nun 288'inci maddesi gereğince ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile mahkemeye müracaat ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürerek konkordato talebinin reddini isteyebilecekler.