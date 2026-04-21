Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve imalatını engellemek amacıyla İstanbul'un üç farklı ilçesinde operasyon için düğmeye bastı. Güngören, Bahçelievler ve Büyükçekmece'de daha önceden tespit edilen üç farklı eve eş zamanlı düzenlenen baskınlarda zehir tacirleri kıskıvrak yakalandı. Gerçekleştirilen başarılı operasyon sonucunda C.E., H.T.K. ve M.S.E. isimli üç şüpheli gözaltına alındı.
GÜNGÖREN'DE ZEHİR İMALATHANESİ
Güngören'deki adreste tam yüz beş kilogram uyuşturucu etkili sentetik ecza hap, on iki kilogramı aşkın toz halinde pregabalin maddesi ve yirmi iki kilogram ağırlığında boş kapsül ele geçirildi. Zehir tacirlerinin uyuşturucu hap imalatında kullandığı tespit edilen dört adet makine ve bir adet ruhsatsız tabancaya da ekipler tarafından el konuldu.
YAKALANAN ŞÜPHELİ SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI
Büyükçekmece ayağında yakalanan şüphelilerden C.E.'nin adli sicili ise kabarık çıktı. Yapılan sorgulamalarda şüphelinin uyuşturucu madde ithal etme, dolandırıcılık, hakaret, hükümlü veya tutuklunun kaçması ile dört ayrı karşılıksız çek suçundan halihazırda arandığı tespit edildi. Gizlendiği adreste yapılan aramalarda bir tabanca ve on adet fişek ele geçirilen firari şüpheli hakkında, ayrıca ruhsatsız silah taşıma suçundan da adli işlem başlatıldı. Büyükçekmece Polis Merkezi Amirliği’ne götürülen C.E. ile diğer şüpheliler H.T.K. ve M.S.E.'nin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.