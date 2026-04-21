İstanbul Havalimanı D Kapısı'nda gümrük ekiplerinin değerlendirdiği bir ihbar üzerine toplam 47 kilo 34 gram kokain ele geçirildi. Yurtdışından gelen uyuşturucu maddelerin, yer hizmetleri şirketinde çalışan personel tarafından şirket araçlarıyla taşındığı tespit edildi. Uyuşturucu dolu kolilerin taşınma süreci güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

İstanbul Havalimanı D Kapısı’nda 2 koli içinde toplam 47 kilo 34 gram kokain olduğu değerlendirilen toz madde ele geçirildi. İlk olarak kolileri uçak altından alıp D Kapısı’na getiren yer hizmetleri personeli C.Ç. ile S.A. ilk olarak gözaltına alındı.2 şüphelinin ifadeleri doğrultusunda, kolilerin alınması talimatını verdiği değerlendirilen operasyon kontrol merkezi memuru S.A. ile kargo vardiya müdürü M.G. hakkında da işlem başlatıldı. S.A. gözaltına alınırken, adresinde bulunamayan M.G. hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

KOLİLERİ TESLİM ALMAYA GELİNCE FARK EDİP KAÇTI

Kolileri teslim almaya geldiği belirlenen A.A., ekipleri fark edince olay yerinden kaçtı. Firari durumda bulunan 1 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılırken, firari şüphelinin babası S.A. ile eşi G.M.A. gözaltına alındı.

Olay günü D Kapısı’nda görevli gümrük muhafaza memurları A.E.T. ile İ.Y. de soruşturmaya dahil edildi. Gözaltına alınan 2 memur işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüphelinin ifadeleri sonrası dosya Dilucu Gümrük Müdürlüğü’ne uzandı. Burada görev yapan gümrük muhafaza memuru S.K., Iğdır’da gözaltına alındı.

İstanbul’a getirilen şüpheli tutuklandı. 2 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Diğer yandan soruşturma kapsamında, kokainin havalimanı içindeki sevk zinciri ve bağlantılı personel ağıyla ilgili çok yönlü incelemenin sürdüğü öğrenildi.