Kıyı şeritlerinde devam eden sezon hareketliliği, ayın konumuna göre belirlenen majör ve minör beslenme saatleriyle birleşerek amatör balıkçılar için bereketli bir dönem sunuyor. Boğaz'ın akıntılı noktalarından Marmara'nın sakin koylarına kadar uzanan geniş bir hat üzerinde balık popülasyonunun artış gösterdiği kaydedildi.
ANADOLU YAKASI BALIK TUTMA NOKTALARI
Anadolu Yakası'nda Tuzla'dan Anadolu Feneri'ne kadar uzanan kıyı şeridinde verimliliğiyle dikkat çeken noktalar şunlardır:
Tuzla Sahili (Aydıntepe)
Pendik Sahili
Kartal – Dragos
Maltepe Sahili
Bostancı – Caddebostan
Kalamış – Fenerbahçe
Kadıköy – Moda
Üsküdar Sahili
Çengelköy
Kanlıca – Küçüksu
Çubuklu (Beykoz)
Riva (Beykoz Sahili)
Anadolu Kavağı
Poyrazköy
Anadolu Feneri
AVRUPA YAKASI BALIK TUTMA NOKTALARI
Avrupa Yakası'nda ise Büyükçekmece'den başlayarak Rumeli Feneri'ne kadar ulaşan en popüler av bölgeleri şu şekilde sıralandı:
Büyükçekmece Sahili
Avcılar – Ambarlı
Bakırköy – Ataköy
Zeytinburnu – Yedikule
Yenikapı – Samatya
Galata Köprüsü (Haliç Girişi)
Bebek – Arnavutköy
Emirgan – İstinye
Sarıyer – Rumeli Feneri Yolu
Kilyos Sahili
Garipçe
Rumeli Feneri