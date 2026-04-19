Kıyı şeritlerinde devam eden sezon hareketliliği, ayın konumuna göre belirlenen majör ve minör beslenme saatleriyle birleşerek amatör balıkçılar için bereketli bir dönem sunuyor. Boğaz'ın akıntılı noktalarından Marmara'nın sakin koylarına kadar uzanan geniş bir hat üzerinde balık popülasyonunun artış gösterdiği kaydedildi.

ANADOLU YAKASI BALIK TUTMA NOKTALARI

Anadolu Yakası'nda Tuzla'dan Anadolu Feneri'ne kadar uzanan kıyı şeridinde verimliliğiyle dikkat çeken noktalar şunlardır:

Tuzla Sahili (Aydıntepe)

Pendik Sahili

Kartal – Dragos

Maltepe Sahili

Bostancı – Caddebostan

Kalamış – Fenerbahçe

Kadıköy – Moda

Üsküdar Sahili

Çengelköy

Kanlıca – Küçüksu

Çubuklu (Beykoz)

Riva (Beykoz Sahili)

Anadolu Kavağı

Poyrazköy

Anadolu Feneri

AVRUPA YAKASI BALIK TUTMA NOKTALARI

Avrupa Yakası'nda ise Büyükçekmece'den başlayarak Rumeli Feneri'ne kadar ulaşan en popüler av bölgeleri şu şekilde sıralandı:

Büyükçekmece Sahili

Avcılar – Ambarlı

Bakırköy – Ataköy

Zeytinburnu – Yedikule

Yenikapı – Samatya

Galata Köprüsü (Haliç Girişi)

Bebek – Arnavutköy

Emirgan – İstinye

Sarıyer – Rumeli Feneri Yolu

Kilyos Sahili

Garipçe

Rumeli Feneri