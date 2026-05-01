Kaliforniya'nın San Joaquin County bölgesinde ortaya çıkmaya başlayan istilacı bir tür midye yerel yönetimi alarma geçirdi. İlan edilen acil durum ile birlikte altın midye tütüne karşı acil önlem planı hazırlığına başlandı. Altın midye tehdidi bölgede büyümeye devam ediyor.

YEREL ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

California'nın San Joaquin County bölgesinde yetkililer, altyapıyı tıkayan ve çevreyi tahrip eden istilacı bir midye türü nedeniyle "yerel acil durum" ilan etti. San Joaquin County Denetleme Kurulu, Delta bölgesinde hızla çoğalan Altın Midyeler (Limnoperna fortunei) için oybirliğiyle bu kararı aldı.

BÖLGEDE İKİNCİ KEZ GÖRÜLÜYOR

Asya kökenli olan bu küçük çift kabuklular, yaklaşık iki yıl önce bölgede ilk kez görüldü. Bu olay, türün Kuzey Amerika’daki ilk kaydı olarak tarihe geçti. İşte bu "sessiz istilacıların" korkutan özellikleri:

Boyut ve Renk: Kahverengi ve altın sarısı kabuklara sahip olan midyeler, yaklaşık 4.5 cm (1.75 inç) uzunluğa ulaşabiliyor.

Hızlı Üreme: Tek bir dişi midye, yılda 1 milyondan fazla yavru üretebiliyor.

Dayanıklılık: Hem tatlı hem de acı sularda hayatta kalabiliyorlar, bu da yayılmalarını durdurmayı zorlaştırıyor.

100 MİLYON DOLARLIK KAPILAR İSTİLA ALTINDA

Yasama görevlisi Hilary Crowley’nin sunumuna göre, 2024 yılında tamamlanan 100 milyon dolarlık devasa bir sel kapısı şimdiden bu midyelerin istilasına uğradı. Midyelerin temizlenmesi ise oldukça yüksek maliyetli bir operasyon gerektiriyor. Kurul Denetçisi paul Canepa, durumla ilgili "Bu sadece bir tekne sorunu değil; suyun gittiği her yer risk altında." dedi.

EKOSİSTEM VE TARIM TAHLİKE ALTINDA

Midyeler sadece beton yapıları değil, canlı yaşamını da tehdit ediyor. Delta kokulu balığı (Delta smelt) gibi nesli tükenme tehlikesi yaşayan yerel türlerin yaşam alanlarını bozuyorlar. Ayrıca istilacı bu tür delta sularını tarım arazilerine taşıyan sulama ekipmanlarında tıkanmalara yol açıyorlar. Delta'dan çıkan suların ulaştığı her yere, hatta Los Angeles ve San Diego’ya kadar yayılmış durumdalar.

HARİTA ADETA ALARM VERİYOR

California Balık ve Vahşi Yaşam Departmanı tarafından yayınlanan haritalar, istilanın eyalet geneline yayıldığını doğruluyor. Eyalet hükümeti, 2025 yılında kurumlar arası koordinasyonu sağlamak amacıyla "Altın Midye Müdahale Çerçevesi"ni hayata geçirmişti.

Uzmanlar, bu durumun "kontrol dışı" olduğunu belirterek halkı ve tekne sahiplerini daha dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.