İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, il merkezi ve çevre ilçelerde görevli 185 personelin katılımıyla saat 04.30’da 96 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda; hırsızlık, yağma, yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, cinsel taciz ve istismar, silahla tehdit, şantaj, uyuşturucu madde ticareti, dolandırıcılık, Vergi Usul Kanunu’na muhalefet, güveni kötüye kullanma, 6136 ve 5607 sayılı kanunlara muhalefet, alkollü araç kullanma ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma gibi çeşitli suçlardan aranan toplam 157 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi.

