İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Manchester City sahasında Arsenal’i konuk etti. Ligde geride kalan 32 maçta 70 puan toplayan Arsenal liderlik koltuğunda bulunurken, bir maç eksiği bulunan Manchester City 64 puanla ikinci sırada ikinci sırada yer alıyor. Karşılaşmanın 16. Dakikasında ev sahibi City, Rayan Cherki'nin 16. dakikada attığı golle öne geçti . Cherki'nin golü sonrası Manchester City taraftarları büyük bir coşku yaşasa da bu sevinç sadece 34 saniye sürdü. DONNARUMMA'DAN İNANILMAZ HATA Arsenal, Manchester City kalecisi Donnarumma’nın inanılmaz hatasıyla durumu eşitledi. 27 yaşındaki İtalyan oyuncu, taçtan gelen topu ayağında çok tuttu. Arsenal Kai Havertz, İtalyan kalecinin hatasını değerlendirerek durumu 1-1’e getirdi. Gol sonrası Donanrumma büyük üzüntü yaşadı.

