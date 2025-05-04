Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşan Fenerbahçe'de taraftarlardan yönetime tepki geldi.

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in 44. dakikada attığı golle Fenerbahçe derbisinde 1-0 öne geçti.

Fenerbahçeli tribünler, bu golün ardından, "Yönetim istifa", "Ali Koç istifa" ve "Söylesene başkan, ne oldu sözlerin koskoca Fener'i ne hale getirdin!" tezahüratları yaptı.

İkinci yarıda da Fenerbahçe'nin etkisiz oyunu sürünce bütün Kadıköy tribünleri 'istifa' sesleri ile inledi.

EN NESYRI ISLIKLANDI

Youssef En-Nesyri, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından ıslıklandı. 27 yaşındaki Faslı golcü, derbinin 70. dakikasında yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı. En-Nesyri kenara gelirken tribünlerden ıslık sesleri yükseldi.



Sarı-lacivertli forma ile bu sezon 47 resmi maça çıkan Youssef En-Nesyri, 26 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.