ABD siyasetinde sular durulmuyor: ABD Başkanı Donald Trump, bir süredir eleştirilerin hedefinde olan Adalet Bakanı Pam Bondi’yi tek bir sosyal medya paylaşımıyla görevden aldığını duyurdu. Özellikle pedofili hükümlüsü Jeffrey Epstein dosyalarının kamuoyuna açıklanması sürecindeki tutumu nedeniyle hem kamuoyunun hem de Trump’ın sadık seçmeninin tepkisini çeken Bondi, koltuğunu Bakan Yardımcısı Todd Blanche’a devretti.

"YAZA KADAR KALAYIM"

Görevden alınma sürecinin perde arkasındaki detaylar ise Washington koridorlarında büyük yankı uyandırdı. Çarşamba günü Yüksek Mahkeme’ye yapılan bir yolculuk sırasında araçta Trump ile baş başa kalan Bondi, bizzat Başkan tarafından "değişim zamanının geldiği" sözleriyle durumdan haberdar edildi.

En azından yaza kadar görevde kalarak "onurlu bir çıkış" yapabilmek için Trump’a adeta dil döken 60 yaşındaki bakanın bu çabaları sonuçsuz kaldı.

Kovulduğunu anladığı anlarda meslektaşlarıyla yaptığı görüşmelerde duygusal anlar yaşadığı belirtilen Bondi’nin, görevden alınma kararı ertesi sabah Trump’ın sosyal medya paylaşımıyla resmileşti.

FOTOĞRAFI ÇÖP KUTUSUNA ATILDI

Bakanlıktaki bu sert ayrılığın en çarpıcı karesi ise binadaki portrelerin bulunduğu koridordan geldi. Daha düne kadar Başkan Trump ve Yardımcısı JD Vance’in portrelerinin yanında asılı duran Pam Bondi’nin fotoğrafı, görevden alınmasının hemen ardından boş bir çöp kutusunun içinde baş aşağı atılmış halde bulundu.

Amerikan medyasında "aşağılayıcı bir son" olarak nitelendirilen bu olay, Trump yönetimindeki sadakat beklentisinin ve hata payının ne denli keskin olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.