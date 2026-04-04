İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçaslan, 13 Ocak'ta 23. Ceza Dairesi Hakimi Aslı Kahraman'a, odasında ziyaret ettiği tartışma sonrası silahla ateş edip yaraladı. Savcı Kılıçarslan, ikinci kez ateş etmek istediği sırada ise odada bulunan Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü çaycı Yakup K. tarafından müdahale edildi.

"MAHVETTİ KADIN ÇOCUĞUMU"

Ceylan Sever'in paylaştığı görüntülerde duruşma sonrası Kılıçarslan'ın annesi adliyede, oğlunun vurduğu kadın hakime tepki gösterdi. Anne Kılıçarslan, "Ben onu nasıl yetiştirdim siz biliyor musunuz! Öyle biri değildi, mahvetti kadın çocuğumu! Alt üst etti! Bütün etik değerlerini yok etti." dedi.

KADIN HAKİMİ SİLAHLA VURAN ESKİ SAVCI HAKİM KARŞISINDA

Hakim Kahraman olaydan yaralı olarak kurtulurken savcı Kılıçarslan hakkında ‘kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘cebir ve tehdit kullanmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal’, ‘silahla ve zincirleme şekilde tehdit’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek’ ve ‘ısrarlı takip’ suçlarından, 20 yıl 2 aydan 42 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talebiyle dava açılmıştı.

Davanın ilk duruşması İstanbul Adliyesi 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan, hakim Aslı Kahraman ve tarafların avukatları katıldı. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma eksik hususların giderilmesi için 12 Haziran'a ertelendi.