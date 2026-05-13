Şırnak’ın Uludere ilçesinde bazı aşiretlerin düğün maliyetlerini düşürmek ve evlilikleri kolaylaştırmak amacıyla aldığı ortak kararlar, bölgede farklı uygulamaları beraberinde getirdi. Saz ekibi ücretlerinden altın miktarına, kuaför harcamalarından takı törenlerine kadar birçok kısıtlamayı içeren metinde yer alan "halay başında kadınların oynamayacağı" yönündeki maddeye, ilçenin köklü ailelerinden birinden itiraz geldi.

AŞİRETİN YASAĞINI KADINLAR DİNLEMEDİ

Gülyazı köyünde, söz konusu kısıtlama kararlarına imza atmayan Goyan aşiretinin önde gelen isimlerinden Yahya Encu’nun oğlu Şahin Encu ve Merişan Aşan çifti için görkemli bir düğün töreni düzenlendi. Yaklaşık 10 bin davetlinin katıldığı ve devlet erkanı ile aşiret liderlerinin bir araya geldiği törende, alınan kararın aksine kadınlar halay sırasının en önünde yer aldı. Düğün sahibi Yahya Encu, bazı kadın davetlilere özel çağrıda bulunarak halay başı olmalarını istedi.

KADINLARIN TOPLUMDAKİ ÖNEMİNİ VURGULADI

Etkinlikte konuşan Yahya Encu, kadınların toplumdaki önemine dikkat çekerek, onların her zaman en ön saflarda yer alması gerektiğini ifade etti. Halay başında yer alan davetliler de düğünlerin kültürel zenginliğine kadınların renk kattığını ve bu tür geleneklerde kısıtlamaların yerinin olmadığını dile getirdi.

Encu, düğünde yaptığı konuşmada, “Allah herkesten razı olsun. Biz bu insanların sevgisine layık olmaya çalışıyoruz. Çok gururluyum, çok mutluyum. Kadınlar bizim başımızın tacıdır. Kadınlar olmazsa biz de olmayız. Kadınlar her yerde yer alır, her zaman öndedir” dedi.

Aşiretlerin imzaladığı kısıtlama metninde; düğünlerde 100 gramdan fazla altın alınmaması, gelinlik giyilmemesi, nişan alışverişi yapılmaması ve müzisyen ile kamera ekiplerine ödenecek ücretlerin sınırlandırılması gibi ekonomik odaklı pek çok madde bulunuyordu. Ancak Gülyazı’daki son düğün, bu kuralların özellikle sosyal ve kültürel boyutlarının bölgedeki tüm topluluklarca kabul görmediğini ortaya koydu.