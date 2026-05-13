Kapalıçarşı’da kuyumcular arasında alacak-borç işlemlerinde yaygın olarak kullanılan “çekili altın” ile ilgili tartışma büyüyor. Geçen ay kurulan Altın Rafinerileri Derneği’nin esnafa gönderdiği yazıda, çekili altının kullanımının sonlandırılması yönünde çağrı yapılması sektörde gerginliğe yol açtı. İstanbul Kuyumcular Odası ise çekili altının yasaklandığına dair resmi bir karar ya da yönetmelik olmadığını duyurdu.

KAPALIÇARŞI'DAKİ TİCARETTE SIK KULLANILIYOR

Ekonomim'den Yener Karadeniz’in haberine göre, sektörde “çekme altın” ya da “kesme altın” olarak da bilinen çekili altın, işçiliksiz yapısı ve düşük maliyeti nedeniyle özellikle Kapalıçarşı’daki ticarette sık kullanılan ödeme araçları arasında yer alıyor. Yetki belgeli firmalar arasında ticaretinin serbest olduğu belirtilen çekili altının nihai tüketiciye satışı ise yasak kapsamında bulunuyor.

'KULLANANI İHBAR EDİN' ÇAĞRISI

Altın Rafinerileri Derneği tarafından üyelerine gönderilen yazıda, 4 Mayıs 2026 itibarıyla rafinerilerin çekili altın üretmemesi ve alım-satım yapmaması gerektiği ifade edildi. Yazıda ayrıca mevcut çekili altınların belirli belgelerle kullanılabileceği, gün sonunda toplanan altınların rafinerilerde külçe altına dönüştürüleceği belirtildi. Çekili altın üretimi ve ticaretine devam eden kişi ya da kurumların ihbar edilmesi çağrısı da yapıldı.

RESMİ DÜZENLEME YOK

İstanbul Kuyumcular Odası ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, çekili altının yasaklandığına ilişkin herhangi bir resmi düzenleme bulunmadığını vurguladı. Açıklamada, “Yüzyıllardır üretimin temel unsurlarından biri olan çekili has altın değişiminin yasaklanması söz konusu değildir” ifadelerine yer verildi.

Kapalıçarşı esnafı ise uygulamanın hayata geçirilmesi halinde sektörde ticaretin zorlaşacağını savunuyor. Esnaf, paketli gram altın kullanımının maliyetleri artıracağını ve ticarette esnekliği azaltacağını dile getiriyor. Bazı kuyumcular da Şırnak’ta ortaya çıkan kaçak altın olayının gerekçe gösterilerek tüm sektöre yönelik bir uygulama yapılmasının doğru olmadığını ifade ediyor.