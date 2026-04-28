Apartman yaşamında sıkça rastlanan ancak önemsenmeyen "kapı önüne eşya bırakma" alışkanlığı, hukuk önünde büyük bir ihlal olarak kabul ediliyor. Kat Mülkiyeti Kanunu (KMK) çerçevesinde ortak alan olarak tanımlanan koridorların işgal edilmesi, ihtarname ile başlayan süreci dairenin icra yoluyla satışına kadar götürebiliyor.

APARTMAN ORTAK ALAN: İŞGALİ HUKUKA AYKIRI

Bina girişleri, merdiven boşlukları ve daire önündeki koridorlar tüm kat maliklerinin ortak kullanım alanı olarak tescil edilmiştir. Bu bölgelere kişisel eşya, ayakkabılık veya çocuk puseti koymak, diğer sakinlerin haklarını kısıtladığı gerekçesiyle yasal engel teşkil ediyor. Hukukçulara göre bu durum sadece bir görüntü kirliliğine neden olmuyor aynı zamanda yangın ve acil durum tahliyelerini de zorlaştırarak güvenlik riskine de neden oluyor.

NE YAPILMASI GEREKİYOR?

Komşular arasında çözülemeyen eşya krizlerinde yasal prosedür üç aşamada işliyor. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre öncelikle rahatsız olan kat maliki, noter kanalıyla ilgili kişiye eşyaların kaldırılması için resmi bildirim (ihtarname) gönderiyor. İhtara rağmen eşyalar kaldırılmazsa, yeni düzenlemeler gereği taraflar zorunlu arabuluculuk masasına oturuyor. Uzlaşma sağlanamadığı takdirde konu Sulh Hukuk Mahkemesi’ne intikal ediyor.

MAHKEME KARARINA UYMAMANIN BEDELİ

Mahkemenin "müdahalenin menni" (eşyaların kaldırılması) kararına uymayanları ciddi yaptırımlar bekliyor. Kararın uygulanmaması durumunda adli para cezaları devreye girerken, ihlalin süreklilik arz etmesi durumunda Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 25. maddesi uygulanabiliyor.

TAPUNUZU KAYBETME RİSKİYLE KARŞI KARŞIYASINIZ

Sürecin en çarpıcı noktası ise mülkiyet hakkının devri. Eğer bir kat maliki, ortak alanı işgal ederek diğer komşular için yaşamı çekilmez hale getirirse diğer malikler sayı ve arsa payı çoğunluğuyla karar alarak dava açabiliyor. Mahkeme, kural tanımazlıkta ısrar eden kişinin dairesinin diğer maliklere payları oranında devredilmesine (satılmasına) hükmedebiliyor.

YÖNETİM PLANINDAKİ MADDELERE DİKKAT

Uzmanlar, apartman ve site yönetim planlarının bu tür krizlerde "anayasa" niteliğinde olduğunu vurguluyor. Ortak alanların kullanım sınırlarının yönetim planında açıkça belirtilmesi, hukuki süreçlerin daha hızlı sonuçlanmasını sağlıyor. Gayrimenkul hukukçuları, vatandaşları kapı önlerini boş tutmaları konusunda uyarıyor:

"Basit bir ayakkabı, yılların birikimi olan evinizi kaybetmenize neden olabilir."