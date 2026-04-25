Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Zecorner Kayserispor, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi.
Kayseri ekibi aldığı galibiyetle lige tutunma umutlarını sürdürdü.
MAÇTAN DAKİKALAR
34. dakikada Çaykur Rizespor'un attığı gol, VAR incelemesinin ardından iptal oldu. Laçi'den aldığı pasla sağ çaprazdan içe kateden Mihaila'nın şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. Gol, VAR incelemesinin ardından faul gerekçesiyle iptal edildi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
79. dakikada Kayserispor öne geçti. Onugkha'nın ara pasıyla ceza sahasına giren Chalov, kaleci Fofana'yı geçerek topu ağlara gönderdi: 1-0.
88. dakikada ev sahibi ekip, farkı 2'ye çıkardı. Chalov'un pasında topu kontrol eden Benes, ceza sahası çizgisi üzerinden sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.
Karşılaşma, Kayserispor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.