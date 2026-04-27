Bilecik’in köylerinde hayvan yemi olarak kullanılan ya da tarlada bırakılan o filizlerin, Avrupa’nın en lüks restoranlarında "sebzelerin trüfü" olarak adlandırıldığını biliyor muydunuz? Şerbetçiotunun bahar aylarındaki ilk sürgünleri, lüks mutfakların yeni gözdesi oldu.

BELÇİKA VE FRANSA'DA AÇIK ARTTIRMAYLA SATILIYOR

Mart ve nisan aylarında toprak yüzeyine çıkan bu taze filizler (Hop Shoots), Avrupa gastronomi piyasasında rekor fiyatlara alıcı buluyor. Sezonun ilk hasadı Belçika ve İngiltere gibi ülkelerde düzenlenen müzayedelerde kilosu 1.000 Euro’ya (yaklaşık 53 bin TL) kadar çıkabiliyor. Sezon ortasında bile fiyatlar, en kaliteli et ürünlerini geride bırakıyor.

BİLECİK'TE 'SEYRELTME' DİYE KESİLİYOR

Türkiye’de şerbetçiotu üretiminin merkezi olan Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde ise durum çok farklı. Üreticiler, asıl ürün olan "kozalakların" verimini artırmak için dipten çıkan bu değerli filizleri seyreltme amacıyla kesip tarlada bırakıyor. Birçok çiftçi, ayaklarının altındaki bu "yeşil altının" ticari değerinden habersiz.

NEDEN BU KADAR PAHALI?

Hop Shoots’un fiyatının bu kadar yüksek olmasının arkasında iki temel neden var:

Yoğun Emek: Bu narin filizler makineyle toplanamıyor. Her biri tek tek elle hasat edilmek zorunda.

Kısıtlı Zaman: Hasat süresi sadece 3-4 hafta sürüyor. Bu kısa süre, ürünü nadir ve ulaşılmaz kılıyor.

MENÜLERDE BAŞ KÖŞEYİ KAPIYOR

Görünümü ve aromasıyla kuşkonmazı andıran şerbetçiotu filizleri, Michelin yıldızlı restoranların menülerinde başköşede yer alıyor. Özellikle deniz ürünleriyle kombinlenen bu filizler, gurme tabakların en prestijli dokunuşu kabul ediliyor.

TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR İHRACAT KAPISI OLABİLİR

Uzmanlara göre Türkiye için dev bir fırsat kapıda. Zaten ekili olan şerbetçiotu tarlalarımızda, şu an "atık" gözüyle bakılan bu yan ürünün değerlendirilmesi halinde çiftçiler için yeni bir gelir kapısı açılabilir. Şerbetçiotu doğru paketleme ve soğuk zincirle Avrupa’ya yüksek katma değerli ihracat yapılabilir. Ve bu sayede Bilecik, sadece sanayi bitkisiyle değil, dünyanın en pahalı sebzesiyle de markalaşabilir.