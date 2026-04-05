CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün ilk olarak Afyonkarahisar’da düzenlenen “İl Belediye Başkanları” toplantısına katıldı. Burada konuşan Özel, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kendisine ABD’de 3 milyon dolarlık daire aldığı yönündeki iddiaları “ahlaksızca bir iftira” olarak nitelendirdi. Özel ardından 103. Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi’ne katılmak üzere Kütahya’ya gitti.

‘HODRİ MEYDAN’

Miting alanında konuşan Özel, burada da iktidar medyasında kendisi hakkında ortaya atılan “daire” ve “yurt dışı mal varlığı” iddialarına sert tepki gösterdi. Özel şunları söyledi:

“Ekrem İmamoğlu Amerika’da Özgür Özel’e 3 milyon dolara daire almış diye yazmış. Ey Sabah, ey havuz medyası... Özgür Özel’in değil Amerika’da, dünyanın herhangi bir yerinde, değil daire, bir tırnak makası, bir kibrit kutusu varsa, daha burada durmaz. Dışişleri elinizde, MİT elinizde, Trump yanınızda, hodri meydan, bu emekli öğretmen evladı eczacı karşınızda. Hodri meydan! İspatlamayan şerefsizdir. Paçavralara dava açacağım. Tazminatla gariplere Afyon sucuğu dağıtacağım.”

Özel ayrıca, “Erdoğan’ın, evlatlarının ya da birinci derece yakınlarının Amerika’da bir mülkü var mı yok mu, bunu açıklasın” dedi.

Özel, “Psikolojik ve ahlaki üstünlük bizde. Çoğunluk enerjisi bizdedir. Kütahya’dadır. Türkiye’dedir. Cumhuriyet Halk Partisi’ndedir” dedi ve Erdoğan’a seslendi:

‘CESARETİN VARSA...’

“Senin yargı kolların var. Hayırlı olsun. Ben kadın ve gençlik kollarıma, örgütüme, milletime güveniyorum. Yaz gelmeden milletin önüne sandığı koyarsan yarışırız. Kazanırsan beş yılın daha var. Ben yok olup gidiyorum. Vatandaşın önüne sandığı koyalım. Cesaretin varsa çık karşımıza. Hodri meydan!”

Yargıya güven yüzde 18’e indi

Özel, yargıya güvenin kalmadığını belirterek şunları söyledi: “Bugün Türkiye’de her şeyin kötüye gitmesinin varsa bir sebebi o da AK Parti’nin kara düzeni. Bugün Türkiye’de yargıya güven yüzde 18’e inmiş. ‘Yargıya güvenmiyorum’ diyenler yüzde 82. Nasıl olmasın? 31 Mart 2024, Kütahya’da oyu sen kullandın, sen kullandın. Eyüp Başkanı sen seçtin, kararı sen verdin.”

AKP Bursa’ya çökmenin hesabında

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in tutuklanmasına ilişkin de şunları söyledi: “Bursa AKP’deki yolsuzluktan bıkmıştı, kararını değiştirdi. O günden bugüne Mustafa Bozbey’i kazdılar kazdılar bir çöp bile bulamadılar. AKP de belediye meclisinde çoğunluk olduğundan belediyeye çökelim hesabı içinde.”

NOTLAR

‘Yaşamıyoruz ki, bizimki yaşam değil’

Mitinge katılan emekli bir yurttaş, çiftçilik yaptığını belirterek, akaryakıt fiyatlarındaki artışa dikkati çekti. Mazotun 80 liraya yaklaştığını belirten vatandaş, “Yaşamıyoruz, bizim ki yaşam değil. Ben istediğimi alamıyorum, İstediğim yere gidemiyorum. Benim cebimde para yok. Ben buraya daha önce hiç oy vermemiştim şimdi oyumu CHP’ye vereceğim” dedi.

‘Adalet, hak, hukuk için buradayız’

CHP ve Özgür Özel’e destek vermek için mitinge geldiğini dile getiren bir vatandaş, “Emekliler, asgari ücretliler için kısacası halkımız için buradayız. Adalet için hak, hukuk, diyoruz” diye konuştu. Emekli olduğunu ve zor geçindiğini aktaran vatandaş, “Bu bir parti tutmak değil. Gelecek neslin güzel bir yaşam sürebilmesi için bunları yapıyoruz” dedi.

‘79 yaşındayım hâlâ çocuklarıma bakıyorum’

34 yıl önce emekli olduğunu ve şu an 27 bin lira emekli maaş aldığını söyleyen bir vatandaş ise şöyle konuştu: “Eğer zamanında evimi yapmasaydım ben bu parayla geçinemezdim. Benim yaşım 79’un içinde. Hâlâ ben çocuklarıma bakıyorum. Neden? Yetmiyor. Asgari ücret 28 bin lira. Peki evi olmayan kişi bu parayla nasıl geçinecek? İki tane de çocuğu varsa, okula gidiyorsa bu toplum nasıl geçinecek?”