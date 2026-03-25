Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar ve piyasalardaki belirsizlikler, yatırımcıların gayrimenkul tercihlerini yeniden şekillendiriyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre konut fiyatları nominal bazda yükselişini sürdürse de, enflasyondan arındırılmış rakamlar reel bazda bir gerilemeye işaret ediyor. Bu durum, özellikle amortisman süresi kısa olan bölgeleri kira getirisi odağında daha dikkat çekici hale getiriyor.

REEL FİYATLAR DÜŞERKEN AMORTİSMAN SÜRELERİ ÖNE ÇIKIYOR

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, Şubat 2026 itibarıyla konut fiyatları yıllık bazda %26,4 oranında artış gösterdi. Ancak enflasyon etkisi hesaplandığında, konut fiyatlarında %-3,9 oranında bir reel düşüş yaşandığı gözlemleniyor.

Fiyatlardaki bu değişimle birlikte yatırımcılar, bir konutun kira geliriyle kendini ne kadar sürede geri ödediğini ifade eden "amortisman süresi" kriterine odaklandı.

Türkiye genelinde ortalama geri dönüş süresi 195,7 ay (yaklaşık 16 yıl) olarak hesaplanırken, bazı iller bu sürenin çok daha altına indi.

ŞEHİR ŞEHİR GERİ DÖNÜŞ SÜRELERİ

Analiz sonuçlarına göre, Marmara Bölgesi’ne yakınlığıyla bilinen sanayi ve öğrenci kentleri listenin başında yer alıyor. İşte kira getirisi açısından öne çıkan illerin amortisman süreleri:

YATIRIMIN EN HIZLI DÖNDÜĞÜ 10 İL

Sakarya: 156,5 ay

Tekirdağ: 166,7 ay

Ankara: 169,1 ay

Mersin: 178 ay

Şanlıurfa: 181,8 ay

Diyarbakır: 182,6 ay

İzmir: 184,4 ay

Samsun: 185,7 ay

Kahramanmaraş: 186,1 ay

Hatay: 188,9 ay

BÜYÜKŞEHİRLERDEKİ DURUM

İstanbul ve Kocaeli gibi metropollerde amortisman süreleri Türkiye ortalamasına yakın seyrederken; Antalya, Muğla ve Aydın gibi turizm merkezlerinde bu sürelerin 200 ayın üzerine çıktığı görülüyor:

İstanbul: 195,7 ay

Kocaeli: 195,8 ay

Bursa: 197,6 ay

Antalya: 206,3 ay

Muğla: 208,3 ay

Güncel veriler, Türkiye genelinde kira getirisi performansının bölgesel bazda ciddi farklılıklar gösterdiğini ortaya koyuyor. Sakarya ve Ankara gibi iller hızlı geri dönüş süreleriyle konut yatırımında verimlilik arayanlar için ilk sıralarda yer alırken; Trabzon, Gaziantep ve Denizli gibi illerde amortisman süreleri 220-228 ay bandına kadar yükselmiş durumda.

Not: Bu haber metni sadece mevcut verilerin analizine dayanmakta olup, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.