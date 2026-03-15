Ekonomik zorluklar, popüler olmasına rağmen bazı kızarmış tavuk restoranı franchise sahiplerini iflas koruması başvurusunda bulunmaya ve şubelerini kapatmaya zorladı.

Piyasa araştırma şirketi Circana’nın verilerine göre, 2025 yılında kızarmış tavuk restoranları, fast-food sektörünün en popüler alt sektörü oldu; yıl sonuna kadar tavuk konseptlerine olan ilgi yüzde 3 artarken, tüm konseptlerde bir önceki yıla göre yüzde 1 düşüş yaşandı. Ancak bu yükseliş, bazı franchise sahiplerine fayda sağlamadı.

İFLAS KORUMA BAŞVURUSUNDA BULUNDULAR

Önde gelen Popeyes franchise sahiplerinden Sailormen Inc., ekonomik baskılar nedeniyle iflas koruması başvurusunda bulundu. Şirket, Georgia ve Florida’daki daha önce kapattığı 17 şubenin ardından, 10 Mart 2026’da Brunswick, Baxley ve Homerville, Georgia’daki şubelerin kira sözleşmelerini iptal etmek için mahkemeye başvurdu.

Sailormen, restoranların kapanmasının başvuru tarihinden hemen sonra ve ilk gün dilekçeleri görüşülmeden gerçekleştiğini belirterek, kira sözleşmelerinin başvuru tarihi itibarıyla iptal edilmesi gerektiğini savunuyor.

Ocak 2026’da şirket, Florida’nın Miami bölgesinde 17 şubenin kira sözleşmelerini iptal etmek için mahkemeye başvurdu; 19 Ocak’ta sekiz, 20 Ocak’ta beş ve 22 Ocak’ta dört şube kapatılmıştı.

20 ŞUBE DAHA KAPATILACAK

Miami merkezli ve Interfoods of America Inc.’in tamamen sahip olduğu bir yan kuruluş olan Sailormen, kâr getirmeyen 20 şubeyi kapatmanın, satış, genel ve idari giderleri yılda 1 milyon dolardan fazla azaltacağını belirtiyor. Kapanan şubelerden ekipman ve diğer taşınabilir varlıklar çıkarılarak yeniden tahsis edilecek veya satılacak.

Sailormen, geçtiğimiz yıl yaşanan olumsuz makroekonomik koşullar nedeniyle iflasına başvurdu. Şirketin amacı, iflas süreci sırasında maliyetleri azaltmak ve varlıklarını değerine uygun şekilde satmak olarak öne çıkıyor.