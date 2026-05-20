Kurban Bayramı’na sayılı günler kala ay sonunu getiremeyen emeklinin morali bozuk. Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedelini yurt içinde 18 bin TL, yurt dışında ise 7 bin TL olarak belirledi. Hayvan pazarlarında ise en düşük fiyat 30 bin TL’den başlıyor.

HARÇLIK BİLE VERİYORDU

Emeklilere dini bayramlar öncesi ödenen bayram ikramiyesi uygulaması 2018 yılında hayata geçirilmiş ve bin lira olarak belirlenmişti. Emekliler bu para ile rahatlıkla kurban kesebiliyordu.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı 2018 yılı vekâlet yoluyla kurban kesim bedellerini yurt içinde 850 TL, yurt dışında ise 625 TL olarak belirlemişti. Emekliler, bin liralık ikramiyeyle kurban kesiminden sonra torununa harçlık bile verebiliyordu. Ülke parlamenter rejimden tek adamlık sistemine geçince ekonomi alt üst oldu.

ALIM GÜCÜ KALMADI

Bu yıl bayram ikramiyesi 4 bin lira olarak belirlendi. Diyanet’in 2026 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri yurt içinde 18 bin TL, yurt dışında 7 bin TL olarak belirlendi. Böylece emeklinin kurban kesme ibadetini yerine getirebilmesi hayal oldu. Kasapta 1 kilo kıymanın fiyatı bin TL’yi bulmuş durumda. Emekliler, ikramiyeyle en fazla 4 kilo kıyma alabilecek duruma düştü. Her ay enflasyon verisi açıklayan TÜİK’e göre ise ekonomi iyiye gidiyor.