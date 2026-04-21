"Meyvelerin Kralı" olarak bilinen Durian, dışarıdan bakıldığında devasa bir dikeni andıran zırhıyla oldukça sert bir görünüme sahip. Ancak bu dikenli kabuğun altında, tadanların bir daha vazgeçemediği, kremsi ve yoğun bir lezzet saklı. Fakat bu lezzete ulaşmak için adeta çöplüğü andıran keskin kokusuna dayanmanız gerekiyor. Durian dünyanın en kötü kokulu meyvesi olarak biliniyor.

50'DEN FAZLA BİLEŞEN

Durian’ın kokusu o kadar baskındır ki; Singapur, Tayland ve Japonya gibi ülkelerde bu meyveyle toplu taşıma araçlarına binmek, asansör kullanmak veya otellere girmek kesinlikle yasaktır. Bilim insanları bu kokunun nedenini araştırdığında, meyvenin içinde 50’den fazla farklı kimyasal bileşen buldu. Bazıları çürük yumurtayı, bazıları ise karamelize soğanı andıran bu kokular birleşince, ortaya "gastronomik bir bomba" çıkıyor.

TADINA BAKAN VAZGEÇEMİYOR

Kokusuna dayanabilenlerin (ya da burnunu tıkayıp yiyenlerin) ortak görüşü şu: Durian'ın tadı, kokusundan tamamen farklı. İçindeki sarı, yumuşak doku; badem, vanilya, krem peynir ve hafif bir karamel karışımı gibi tarif ediliyor. Ünlü gezgin ve gurme Anthony Bourdain, Durian için şu unutulmaz cümleyi kurmuştu: "Nefesiniz, ölmüş büyükannenizle Fransız öpücüğü yapıyormuşsunuz gibi kokacak!"

AMAN KARIŞTIRMAYIN

Asya'da nesilden nesile aktarılan çok önemli bir uyarı vardır: Durian ve alkol asla bir araya gelmemeli. Meyvenin içindeki yüksek kükürt bileşikleri, vücudun alkolü parçalama yeteneğini geçici olarak engelleyebiliyor. Bu da şiddetli mide bulantılarına ve kalp çarpıntısına neden olabiliyor.

ADETA BİR SAĞLIK DEPOSU

Kötü şöhretine rağmen Durian tam bir vitamin ve mineral bombasıdır. C vitamini, potasyum ve lif bakımından oldukça zengindir. Enerji verici özelliğiyle bilinen bu meyve, yerel halk tarafından kan şekerini düzenlemek ve kansızlıkla savaşmak için de tüketiliyor.